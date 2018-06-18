Основатель Мособлбанка Анджей Мальчевский умер в колонии. Что о нем известно

Правообладатель иллюстрации Alexander Tarasenkov/Tass Image caption В мае 2014 года российский Центробанк объявил о санации Мособлбанка

Российский предприниматель Анджей Мальчевский, осужденный в 2016 году на четыре года тюрьмы по делу о хищении 70 млрд рублей, скоропостижно скончался в исправительной колонии в Рязанской области, сообщают СМИ со ссылкой на ФСИН и его адвокатов.

"Он в больнице при колонии скончался. Он себя почувствовал плохо, его перевели в больницу. Я сейчас не буду комментировать [причины смерти], потому что документы еще не получены, вскрытие сегодня. Пока только эта информация", - сказал РБК адвокат Мальчевского Андрей Соломенный.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-бюро ФСИН, при осмотре Мальчевского следов насилия или отравления обнаружено не было.

О причинах смерти официально не сообщается. Близкий родственник Мальчевского рассказал интернет-изданию The Bell, что он умер от инфекционного менингита, который был вызван перенаселенностью барака, в котором жил экс-банкир.

По словам родственника, заключенных в бараке было больше, чем спальных мест, поэтому им приходилось спать посменно. Кроме того, банкиру трижды отказывали в УДО, утверждает он.

При этом адвокат Мальчевского заявил изданию, что на перенаселенность барака Мальчевский не жаловался, а в УДО ему было отказано дважды.

Несколько лет назад Мальчевский стал фигурантом громкого уголовного дела о хищениях в банковской сфере.

От роста до санации

Анджей Мальчевский родился в 1963 году, в 1980-е годы работал инженером в корпорации "Фазотрон", после распада СССР начал пробовать себя в бизнесе.

В 2006 году Мальчевский стал владельцем Мособлбанка (преобразован из Дагестанского банка "Ватан"). Через четыре года коммерческая структура уже имела сеть из 347 различных структурных подразделений, а Национальное рейтинговое агентство (НРА) присвоило ей рейтинг высокой кредитоспособности.

Пост председателя совета директоров Мособлбанка несколько лет занимал бывший спикер Госдумы Геннадий Селезнев, с которым Мальчевский познакомился во время своей работы в аппарате Госдумы. Вице-президентом банка был генерал-майор ФСБ Николай Костров.

Первые проблемы у Мособлбанка начались в 2011 году, когда центробанк выявил неточности в банковской отчетности и выдал организации предписание, ограничивающее прием вкладов от граждан.

В мае 2014 года регулятор объявил о санации Мособлбанка, объяснив это наличием угрозы интересам кредиторов и вкладчиков. Финансовым оздоровлением организации занялся "СМП банк", владельцами которого являются братья Аркадий и Борис Ротенберги.

Параллельно с Мособлбанком было решено санировать Инресбанк и "Финанс бизнес банк" (ФББ), на что было выделено 96,8 млрд рублей.

Как сообщала газета "Ведомости", по итогам санации владельцы Мособлбанка Анджей Мальчевский и его сын Александр передали "СМП банку" почти все свои активы.

"Пылесос"

Вскоре после решения о санации Мособлбанка его деятельностью заинтересовались следователи. В июле 2014 года в офисах компании прошли первые обыски.

Как сообщала газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в следственных органах, банк заподозрили в обходе запретов ЦБ и в незаконном выводе средств.

Полицейские поясняли, что Мособлбанк превратился в "пылесос", "который всосал десятки миллиардов рублей, а когда дело дошло до их возврата, его руководство посчитало, что оно никому ничего не должно", отмечало издание.

Как выяснили следователи, в организации работала следующая схема: каждую ночь специальная программа автоматически расторгала договоры якобы по желанию клиентов банка, а потом заключала новые договоры - на инвестиции в ценные бумаги. Таким образом, у банка фактически была двойная бухгалтерия.

Как сообщали в ЦБ и "СМП банке", часть выведенных средств была обнаружена на счетах конноспортивного парка "Русь", который также принадлежал Мальчевскому, активно поддерживавшему конный спорт.

СМИ называли ситуацию с Мособлбанком одной из самых крупных афер на российском банковском рынке.

"Вип-отдел"

Постепенно следователи вышли на руководство Мособлбанка. В июне 2015 года Тверской суд Москвы санкционировал арест основателя и бывшего совладельца организации Анджея Мальчевского. В ноябре того же года "Ведомости" сообщили, что экс-банкир заключил с новым руководством банка соглашение о добровольном возмещении ущерба, чтобы добиться смягчения приговора.

В апреле 2016 года Измайловский районный суд Москвы приговорил Мальчевского к четырем годам колонии общего режима по делу о хищении денежных средств в особо крупном размере. Тюремные сроки также получили бывший председатель правления банка Виктор Янин и его бывшая заместительница Юлия Зедина.

По данным генпрокуратуры, топ-менеджеры Мособлбанка вывели из организации в общей сложности 68 млрд руб.

Газета "Ведомости" сообщала со ссылкой на материалы следствия, что в банке работал неофициальный "вип-отдел", сотрудники которого совершали операции по счетам вкладчиков, в результате которых средства выводились за баланс банка и скрывались от официальной отчетности.

Все списания, а также расходование средств со счетов физлиц осуществлялись сотрудниками "вип-отдела" без ведома вкладчиков, поэтому подписи в расходных кассовых ордерах и других документах выполняли работники банка, отмечало издание.

По данным следствия, ежедневно со счетов частных вкладчиков списывалось от нескольких тысяч до нескольких сотен миллионов рублей.

Все это привело к тому, что к началу санации Мособлбанк находился на грани банкротства, поскольку работал по принципу пирамиды: он выплачивал одним вкладчикам денежные средства за счет других, однако размеры похищенного при этом только увеличивались.