Трамп сказал, что мигранты принесли в Германию криминал. Это не совсем так

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Миграционная политика Трампа разлучает родителей с детьми, но он называет ее оппонентов "слабыми"

Президент США Дональд Трамп раскритиковал подход правительства Германии к миграции и заявил, что США при нем "не превратятся в мигрантский лагерь".

Тем временем в США нарастает волна критики в отношении самого Трампа из-за его политики изъятия детей из семей нелегально пересекших границу мигрантов.

Правящая коалиция в Германии сейчас выглядит "хрупкой", написал Трамп в "Твиттере" в понедельник, комментируя споры о миграции между Ангелой Меркель и Хорстом Зеехофером, главой Христианско-социального союза (ХСС), который образует правящий блок с партией Меркель, Христианско-демократическим союзом (ХДС).

В последние дни администрация Трампа подверглась ожесточенной критике за политику изъятия детей у задержанных мигрантов. В начале мая американские пограничники начали задерживать всех, кто пытается нелегально попасть в США. Если такие люди приезжают семьями, то детей у них отбирают.

За последний месяц таким образом около двух тысяч детей были разлучены со своими семьями.

Результаты этой политики критикуют многие, включая бывших и нынешних соратников Трампа. Бывшая первая леди Лора Буш, жена президента США Джорджа Буша-младшего, написала об этом статью в Washington Post.

"Политика нулевой терпимости жестока. Она аморальна, и она разбивает мне сердце", - написала она, приведя несколько историй детей, которых содержат в миграционных центрах.

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В понедельник президент начал защищать свою политику в "Твиттере". "Мы не хотим, чтобы то, что творится с мигрантами в Европе, повторилось бы у нас!" - написал он.

Президентские твиты совпали с очередным витком противостояния между немецкими политиками по вопросу о мигрантах.

Хорст Зеехофер в понедельник выдвинул Ангеле Меркель ультиматум: за две недели она должна предложить условия договоренности по мигрантам, которая касалась бы всего Евросоюза, либо МВД, ведомство Зеехофера, перестанет пускать мигрантов в страну.

Сам Зеехофер предлагает не пускать в Германию мигрантов, уже зарегистрировавшихся в другой стране ЕС, однако Меркель этот план не поддерживает.

Разногласия между политиками создали раскол в альянсе между ХДС Меркель и ХСС Зеехофера, который сохраняется с начала истории федеративной республики.

Трамп, критикуя ситуацию в Европе, сделал несколько ложных заявлений, которые быстро разоблачили немецкие СМИ. Президент, например, написал, что "преступность в Германии растет как никогда".

В реальности, сейчас уровень преступности в стране самый низкий с 1992 года.

Правообладатель иллюстрации Jesco Denzel via Getty Images Image caption Разногласия между Меркель и Трампом проявились на саммите "Большой семерки" в июне

Действительно ли в Германии всплеск преступности из-за мигрантов?

Свежая государственная статистика показывает, что преступность по всей Германии упала.

Однако, как следует из недавнего правительственного отчета, доля мигрантов среди общего числа правонарушителей непропорционально велика.

В 2017 году мигранты были подозреваемыми в 8,5% всех преступлений и 15% насильственных преступлений, зарегистрированных в стране.

Чаще всего в преступлениях оказываются замешаны молодые мужчины, и в правительстве указывают, что мигранты, как правило, моложе среднего возраста и большинство из них - мужчины.

В прошлом году количество беженцев, попросивших политического убежища в Германии, упало - заявки на убежище подали меньше 200 тысяч человек, в то время как в 2016 году цифра была на уровне 720 тысяч. Однако миграция по-прежнему остается острым вопросом.

Многие помнят о волне нападений и грабежей, произошедших в новогодные праздники в 2015 году в Кельне. Многие жертвы тогда давали показания, что на них напали мужчины арабской или североафриканской наружности.

Что происходит в США

США "не станут лагерем для мигрантов и не превратятся в приют для беженцев", - написал Трамп в "Твиттере" в понедельник. "Пока я у власти, этого не произойдет", - добавил он.

В прошлом месяце генеральный прокурор Джефф Сешнс распорядился привлекать к ответственности всех взрослых, которые пытаются попасть в США нелегально, по соответствующей статье даже при отсутствии других нарушений закона.

Детям, если они вместе с родителями пытаются перейти границу, обвинений не предъявляют. Их отвозят в специальные центры содержания, среди которых известны переоборудованные складские помещения и бывшие гипермаркеты.

В понедельник комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн призвал США прекратить практику насильственного разделения семей.

В правозащитной организации Amnesty International заявили, что практика приводит к психологическим страданиям, "неотличимым от пыток".

Жена президента Мелания Трамп тоже заявила через представителя, что ей "неприятно видеть, как детей отделяют от семьи".

"Обе стороны" - республиканцы и демократы - должны начать работать вместе, чтобы решить проблему миграции, заявила она..

Трамп в прошлом критиковал демократов за "слабость и неэффективность контроля за безопасностью границы".

Демократы, а также некоторые республиканцы, говорят, что нынешняя политика президента не поможет решить проблему.

"Детей нельзя использовать для переговоров", - написал в "Твиттере" бывший соперник Трампа в борьбе за номинацию, республиканец Джеб Буш.