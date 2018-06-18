XXXTentacion, восходящая звезда рэпа, застрелен в США

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Последний альбом XXXTentacion мгновенно взлет на вершину чарта Billboard 200, несмотря на обвинения в домашнем насилии

Американский рэпер XXXTentacion, поднявшийся на вершины чартов, невзирая на обвинения в домашнем насилии, убит. Ему было 20 лет.

Как сообщается, артист, чье настоящее имя Джасе Онфрой, выбирал себе мотоцикл в салоне на юге Флориды, когда по его машине открыл огонь вооруженный неизвестный.

Полиция графства Броуард сообщила, что XXXTentacion был доставлен в больницу, где врачи констатировали его смерть.

Сайт TMZ цитирует рассказ свидетеля, который слышал несколько выстрелов и затем видел тело рэпера без признаков жизни.

XXXTentacion пользовался неоднозначной репутацией в мире хип-хопа. Выход его последнего альбома совпал по времени с освобождением из-под домашнего ареста. Рэпер ожидал и так не дождался суда по обвинению в избиении беременной бывшей подруги.

К моменту гибели артист обвинялся в различных тяжких преступлениях по 15 пунктам.

В мае популярный стриминговый сервис Spotify назвал XXXTentacion в числе исполнителей, которых компания не станет промотировать на том основании, что их поведение причиняет вред и разжигает ненависть. Компания в ответ подверглась критике за размытость критериев попадания в этот черный список и в итоге уступила.

Одним из первых на смерть XXXTentacion откликнулся Канье Уэст. "Я так и не сказал тебе, насколько ты меня вдохновлял, когда ты был здесь", - написал в "Твиттере" рэпер (также известный среди прочего как супруг Ким Кардашьян).