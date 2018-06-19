Навальный призвал выходить на улицу из-за повышения пенсионного возраста

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Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный анонсировал проведение в России протестных акций против пенсионной реформы.

"Это общенациональный и общенародный протест. Мы призываем всех участвовать в акциях против повышения пенсионного возраста, вне зависимости от политических взглядов и предпочтений. Нам все равно за кого вы голосовали вчера. Приходите на улицу сейчас, а иначе завтра вы не доживете до пенсии", - написал Навальный в "Инстаграме".

По его словам, акции должны пройти 1 июля, заявки на их согласование поданы соратниками Навального в 20 российских городах - но только в тех, где не проходит чемпионат мира по футболу.

"Соответственно, там сохранился стандартный порядок подачи таких уведомлений", - пояснил Навальный. Среди упомянутых им городов, в частности, Новосибирск, Белгород, Красноярск, Краснодар, Томск, Мурманск, Новокузнецк и Липецк.

С 25 мая по 25 июля по указу президента Владимира Путина в городах, где будут проходить матчи ЧМ-2018, митинги и акции, не связанные с чемпионатом, смогут проводиться только в тех местах и в то время, которые будут определены местными властями по согласованию с ФСБ.

"Давайте честно скажем: повышение пенсионного возраста, затеянное Путиным и Медведевым - самое настоящее преступление. Обычное ограбление нескольких десятков миллионов человек под видом "назревшей реформы". Мы будем протестовать против этого всеми силами и вас к тому же призываем", - подчеркнул Навальный.

Как объявили о повышении пенсионного возраста

14 июня премьер-министр Дмитрий Медведев объявил, что правительство предлагает повысить пенсионный возраст в России - женщины будут выходить на пенсию в 63 года вместо нынешних 55 лет, а мужчины - в 65 лет вместо 60.

В тот же день Навальный вышел на свободу после 30 суток административного ареста, который он получил по обвинению в организации всероссийской акции протеста 5 мая. Та акция была приурочена к инаугурации Путина, только в Москве были задержаны более 700 человек.

В субботу, 16 июня, правительство внесло законопроект о пенсионной реформе в Госдуму. Пенсионный возраст, согласно его плану, будет повышаться постепенно, начиная с 2019 года. При этом будет предусмотрен переходный период. Для женщин он растянется до 2034 года, для мужчин - до 2028 года.

Основной причиной повышения пенсионного возраста в правительстве назвали старение населения и увеличивающийся дисбаланс пенсионной системы.

Первое чтение законопроекта о повышении пенсионного возраста в Госдуме ожидается в июле, второе - уже осенью. Как сообщила во вторник газета "Ведомости", Медведев и "Единая Россия" на этой неделе обсудят реформу, из-за которой может пострадать имидж как премьера, так и партии.

Ранее издание сообщало, что в Кремле опасаются протестов из-за повышения пенсионного возраста. По данным "Ведомостей", управление президента по внутренней политике собирает поступающую из регионов информацию о реакции населения. По словам источника газеты в правительстве, в зависимости от остроты этой реакции власти могут пойти на смягчение параметров реформы.

Навальный не единственный политик, призывающий выйти на улицу из-за повышения пенсионного возраста. Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов во вторник сообщил о подаче заявки на проведение митинга в центре Москвы на площади Революции 4 июля. А лидер московского "Яблока" Сергей Митрохин во вторник вышел на пикет у Госдумы и был задержан полицией.