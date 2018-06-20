Блаватник купил один из старейших театров лондонского Вест-Энда

Один из старейших театров лондонского Вест-Энда, Royal Haymarket, прибрел миллиардер американо-российского происхождения Лен Блаватник.

Входящая в холдинг Блаватника компания Access Entertainment купила театр у компании Louis I Michaels Ltd за неназванную сумму, однако, по сведениям The Stage, газеты и одноименного веб-портала новостей театра и шоу-бизнеса, она составляет примерно 45 млн фунтов стерлингов (около 60 млн долларов).

В списке богатейших людей Британии, составленном газетой Sunday Times, Блаватник занимает 3-е место: его состояние оценивается в размере 15,2 млрд фунтов стерлингов (более 20 млрд долларов).

Миллиардер активно занимается благотворительностью: Блаватник пожертвовал галерее современного искусства Тейт (Tate Modern) 50 млн фунтов, за что новое крыло галереи было названо его именем; 5 млн фунтов он перечислил на новый вестибюль Музея Виктории и Альберта, а еще 75 млн фунтов - Оксфордскому университету, где открылась бизнес-школа имени Блаватника.

За свою благотворительную деятельность в 2017 году он получил в Британии рыцарский титул.

Правообладатель иллюстрации David M. Benett Image caption Блаватник давно и щедро инвестирует в искусство

Royal Blavatnik?

С 1970-х театр Royal Haymarket находился в руках одной семьи, управляющая компания которой Louis I Michaels Ltd выставила его на продажу в начале 2018 года.

Инсайдеры в театральной среде сообщают, что охотников на столь лакомый кусок в самом сердце Вест-Энда нашлось немало, и Блаватнику пришлось перебить предложения конкурентов.

Портал театральных новостей WhatsOnStage цитирует миллиардера, прокомментировавшего свое приобретение: "В Британии проживают наиболее выдающиеся мировые артисты. Мы гордимся тем, что стали новыми владельцами театра Royal Haymarket, и будем продолжать поддерживать его давнюю традицию художественного мастерства".

Развлекательное крыло холдинга Access Entertainment ранее уже инвестировало в театральные постановки - "День сурка" и "Хеллоу, Долли!" в США и в "Школу рока" в Нью-Йорке и Лондоне, однако чему именно будет отдаваться приоритет для воплощения на сцене Royal Haymarket, пока неизвестно.

Некоторые арт-критики полагают, что эта сделка выводит театральные подмостки на уровень предметов современного искусства, куда богатые также будут стремиться инвестировать средства.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Ванесса Редгрейв и Джоэли Ричардсон на сцене Royal Haymarket

"Маленький театр на Сенной"

История возникновения самого театра датируется 1720-м годом, когда он был известен как "маленький театр на улице Хэй", где в XVIII веке находился фермерский рынок и продавалось - в числе прочего - и сено (отсюда название улицы Haymarket, где hay - "сено", market - "рынок").

В 1766 году он получил королевскую лицензию для показа "серьезной драмы", а в начале XIX века переехал в другое здание, но на той же улице, перепланированное архитектором Джоном Нэшем.

Сегодня в нем 893 зрительских места и весьма разнообразный репертуар: нынешним летом там идет комедия Мольера "Тартюф", в прошлом году была поставлена неоднозначная пьеса американского классика Эдварда Олби "Коза, или Кто такая Сильвия?" с Дэмиэном Льюисом в главной роли.

В прежние годы на сцене Royal Haymarket c успехом прошли постановки "В ожидании Годо" Беккета и "Один слуга, два господина" Ричарда Бина - адаптация комедии Гольдони "Слуга двух господ".

Кто такой Лен Блаватник?