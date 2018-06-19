Россия обложила пошлинами товары из США

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Россия вводит пошлины на ряд американских товаров в ответ на решение США обложить пошлинами зарубежные поставки стали и алюминия, сообщили в пресс-службе российского министерства экономического развития.

В комментарии главы ведомства Максима Орешкина отмечается, что США отказались компенсировать России потери, возникающие у нее из-за американских пошлин, в связи с чем и решено ввести "балансирующие меры" в отношении экспорта из США.

В министерстве отметили, что окончательный список американских товаров, которые будут обложены пошлинами, пока не определен. На его формирование потребуется несколько дней. При этом пошлинами обложат только те товары, аналоги которых есть на российском рынке.

В марте этого года президент США Дональд Трамп объявил о решении ввести экспортные пошлины на поставки алюминия (10%) и стали (25%) из нескольких стран. По его словам, избыток стали и алюминия на мировом рынке угрожает банкротством американским производителям - а они жизненно важны для безопасности страны.

Для некоторых партнёров США - Евросоюза, Мексики и Канады - введение пошлин было отложено до 1 июня ради переговоров. Но закончить эти переговоры в установленный срок так и не удалось.

В итоге министр торговли США Уилбур Росс объявил, что с полуночи 1 июня по вашингтонскому времени (7 утра по Москве) США вводят 25-процентную пошлину на сталь и 10-процентную пошлину на алюминий из стран ЕС, Канады и Мексики.

Затронутые страны заявили, что предпримут контрмеры против отдельных секторов американской экономики. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал новые американские пошлины оскорбительными, учитывая давние тесные отношения между обеими странами, а также пощечиной тысячам канадских военнослужащих, который сражались и погибали бок о бок со своими американскими соратниками в Афганистане.

Представитель ЕС в свою очередь назвал решение Вашингтона "обыкновенным протекционизмом". 14 июня страны Евросоюза единогласно поддержали введение ответных импортных пошлин против США. Их общий объем которых может достичь €2,8 млрд в год. Эти меры должны получить одобрение Еврокомиссии. Её следующее заседание должно пройти 20 июня.

Россия 22 мая уведомила ВТО, что ответные ограничения в отношении товаров из США оцениваются на сумму до 537,6 млн долларов (25-процентная пошлина на экспорт в США российской стали, объем которого оценивается в 1,512 млрд долларов, и 10-процентная пошлина на экспорт алюминия, который оценивается в 1,646 млрд долларов).