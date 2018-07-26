По делу о пытках в ярославской колонии задержан седьмой фигурант

Правообладатель иллюстрации Sergei Metelitsa/TASS Image caption Накануне суд арестовал пятерых сотрудников колонии №1 (на фото)

По делу о пытках в исправительной колонии №1 (ИК-1) в Ярославской области арестован младший инспектор отдела безопасности колонии Дмитрий Соловьев. Об этом Русской службе Би-би-си сообщила пресс-секретарь Ярославского областного суда Наталия Сарбунова.

В четверг суд арестовал Соловьева до 20 сентября. По словам Сарбуновой, Соловьев признал свою вину. Он стал седьмым задержанным по этому резонансному делу и шестым арестованным.

Накануне, 25 июля, Заволжский районный суд Ярославля арестовал пятерых сотрудников ИК-1, задержанных по делу о пытках в колонии, задержанных по подозрению в пытках осужденного Евгения Макарова: Максима Яблокова, Сергея Драчева, Сергея Ефремова, Игоря Богданова и Алексея Бровкина. В ходе заседания как минимум двое из фигурантов - Яблоков и Ефремов - признали свою вину.

Заместителю начальника колонии по воспитательной части Ивану Калашникову, который также был задержан по делу о пытках, суд продлил срок задержания до 72 часов.

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