Сборная России впервые вышла из группы на чемпионате мира по футболу

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Сборная России досрочно обеспечила себе путевку в 1/8 финала домашнего чемпионата мира по футболу. До этого российской сборной еще ни разу не удавалось выйти из группы на этом турнире, а сборная СССР в последний раз выходила в плей-офф 32 года назад - в 1986 году.

В среду в группе А прошел матч между сборными Уругвая и Саудовской Аравии, который завершился со счетом 1:0 в пользу латиноамериканской сборной. Единственный гол на 23-й минуте встречи забил нападающий уругвайцев Луис Суарес.

Российские футболисты во вторник обыграли Египет со счетом 3:1. Первый гол в матче в начале второго тайма забил в свои ворота капитан египетской команды Ахмед Фатхи, несколько минут спустя Денис Черышев удвоил преимущество россиян, а на 61-й минуте Артем Дзюба забил третий гол в ворота египтян.

Египтяне свой единственный мяч забили с пенальти - его на 73-й минуте реализовал ключевой форвард сборной Египта Мо Салах. Для России эта победа стала второй подряд на нынешнем турнире - столько же побед она одержала за три предыдущих.

Досрочный выход и досрочный вылет

В каждой группе чемпионата мира играют четыре команды, каждая из которых должна провести по одному матчу с тремя остальными. За победу команда получает три очка, за ничью - одно, а за поражение - ноль. В первом круге россияне со счетом 5:0 обыграли Саудовскую Аравию, а Египет с минимальным счетом проиграл Уругваю.

В результате россияне и уругвайцы по итогам двух матчей набрали по шесть очков и стали недосягаемыми для Египта и Саудовской Аравии, которые ни одного очка так и не набрали. Россия и Уругвай в последнем матче группового этапа сыграют за первое место в группе, а Египет и Саудовская Аравия определят, кто займет третье.

Россия и Уругвай стали первыми командами, гарантировавшими себе место в плей-офф. там они сыграют с победителями группы B, в которую попали Испания, Португалия, Иран и Марокко. Пока в ней лидируют португальцы, по итогам первых двух матчей набравшие четыре очка.

На втором месте расположился Иран, набравший три очка, а на третьем - Испания с одним очком. Однако они пока сыграли только по одному матчу, а их очная встреча состоится поздно вечером 20 июня. В случае победы Испния, считающаяся фаворитом группы, догонит Португалию.

В свою очередь Марокко, Египет и Саудовская Аравия стали первыми командами, вылетевшими с турнира.