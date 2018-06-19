В Лондоне судят исламиста, собиравшегося взорвать Терезу Мэй

Правообладатель иллюстрации Julia Quenzler Image caption Наимур Захария Рахман и Мохаммед Имран предстали перед судом Олд-Бейли во вторник

Двадцатилетний исламский фанатик Нааимур Захария Рахман предстал перед судом в Лондоне по обвинению в подготовке террористического нападения на премьер-министра Терезу Мэй. Житель лондонского района Финчли планировал убить Терезу Мэй с помощью бомбы и ножа в ее резиденции на Даунинг-стрит.

Теракт, в подготовке которого обвиняют Рахмана, сумели предотвратить. Лондонца, давшего клятву верности группировке "Исламское государство", задержали вместе с предполагаемым сообщником Мохаммедом Акибом Имраном.

Процесс над ними начался во вторник в Магистратском суде Лондона, также известном как Олд-Бейли. Рахмана обвиняют по двум эпизодам террористической деятельности. Сам он не признает своей вины.

Обвинение утверждает, что Рахман проводил рекогносцировку на месте планируемого теракта, записал на видео клятву верности террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в России), а также приобрел рюкзак и жилет, которые планировал начинить взрывчаткой.

По данным следствия, Рахман хвалился в интернете, что от совершения нападения его отделяют считанные дни.

Кроме того Рахмана обвиняют в том, что он записал видео, в котором поручился перед ИГ за второго обвиняемого, Мохаммеда Имрана, который намеревался отправиться в Сирию с целью присоединиться к джихадистам.

Самого Имрана обвиняют в подготовке теракта и хранении экстремистской литературы - на его "киндле" обнаружили документ под названием "Как выжить на Западе - гид моджахеда". Он дакже отрицает вину по обоим пунктам.

Как рассказали в суде, покушение на премьера удалось предотвратить контрразведке - агент МИ-5 вступил с Рахманом в связь в "Телеграме", выдавая себя за вербовщика ИГ.

"Погибнут все"

В первый день процесса присяжные узнали о содержании бесед Рахмана с оперативником МИ-5, действовавшим под прикрытием. Они начали общаться в сентябре прошлого года - контрразведчик представлялся сирийцем по имени Амир.

Как утверждает обвинение, Рахман попросил "Амира" как можно скорее записать его в "спящую ячейку" экстремистской организации.

Рахман пожаловался агенту МИ-5 на то, что он уже находится в поле пристального внимания полиции из-за своего родственника. Дядя Рахмана воевал в Сирии в составе ИГ и подстрекал племянника совершить теракт в Британии. По данным обвинения, он был убит в результате удара с беспилотника.

"Я хочу устроить самоподрыв в парламенте. Я хочу попытаться убить Терезу Мэй", - ответил Рахман в мессенджере "Телеграм" на вопрос агента о его намерениях.

В разговоре на следующий день Рахман сказал: "Моя задача - поразить мою мишень. Я не согласен на меньшее, чем смерть лидеров парламента".

Рахман одобрительно отзывался о действиях 22-летнего Салмана Абеди, год назад взорвавшего самодельную бомбу на концерте в "Манчестер-арена". Рахман говорил, что подумывает о том, чтобы нажать кнопку взрывного устройства, проезжая между зданиями парламента на машине, чтобы, как он выразился, разнести весь квартал.

"Погибнут все, кто будет внутри, в том числе и премьер-министр", - говорил он.

"Он пришел к твердому выводу, что единственным способом добиться своих целей для него было прибегнуть к смертоносному нападению в самом сердце Соединенного Королевства", - заявил в суде прокурор Марк Хейвуд.

"Он намеревался осуществить задуманное - атаку смертника при помощи ножей и взрывчатки на Даунинг-стрит в ближайшие несколько дней, но его планы пресек арест," - добавил прокурор.

"Извращенная идеология"

Хейвуд заявил, что оба обвиняемых исповедовали извращенную идеологию ИГ.

"Из представленных доказательств видно, как Рахман входил во все больший раж по мере того, как разрабатывал изначальный план, проводил разведку, оттачивал свои замыслы, а потом добывал все, что было нужно для их осуществления", - сказал прокурор.

"Наконец он забрал свою куртку и рюкзак, оснащенные самодельными взрывными устройствами, чтобы выполнить свой уже проработанный до мелочей план - атаковать сначала ворота, в потом дверь дома на Даунинг-стрит, 10".

"Там он рассчитывал умереть. Но он надеялся и на вознаграждение после смерти - за то, что принес смерть и огромный страх на то место и тем людям, которые служат символами самой страны", - добавил обвинитель.