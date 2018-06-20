США выходят из Совета ООН по правам человека

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Никки Хейли объявила о решении США на совместной пресс-конференции с госсекретарем Майком Помпео

Соединенные Штаты заявили, что выходят из состава Совета ООН по правам человека.

Представитель США при ООН Никки Хейли назвала Совет "лицемерной организацией, пекущейся лишь о своих собственных интересах и превращающей права человека в насмешку".

В прошлом году Никки Хейли обвинила Совет по правам человека в "хронической антиизраильской тенденциозности" и сообщила, что Вашингтон рассматривает вопрос о выходе из состава этой организации.

Базирующийся в Женеве Совет ООН по правам человека был создан в 2006 году и часто подвергался критике за то, что в его состав входят страны с сомнительной репутацией в области прав человека.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обнародовал заявление, в котором говорится, что он предпочел бы, чтобы США остались в составе Совета.

Комиссар ООН по правам человека Зайд Раад аль-Хуссейн, сказал, что огорчен, но не удивлен решением Вашингтона.

"Грустная, но не удивительная новость. Учитывая положение с правами человека в современном мире, США должны принимать более активное участие [в защите прав человека], а не отходить от этого дела", - написал Гутерреш в "Твиттере".

Решение США было принято на фоне возрастающей критики в адрес Белого дома по поводу политики разделения семей нелегальных мигрантов. Зайд Раад аль-Хуссейн назвал эту политику вопиющей.

Базирующаяся в Нью-Йорке правозащитная организация Human Rights Watch осудила решение США выйти из состава Совета и назвала политику президента Трампа в области прав человека "одномерной".

Анализ: Удивление в рядах союзников

Нада Тауфик, Би-би-си, Нью-Йорк

Это решение администрации Трампа - лишь очередной пример отказа Белого дома от концепции многосторонней работы в международных отношениях. Скорее всего, оно огорчит тех, кто полагается на лидерство США в области защиты прав человека по всему миру.

Отношения между США с Советом ООН по правам человека всегда были натянутыми. Администрация президента Буша решила бойкотировать работу Совета, когда тот был создан в 2006 году - в основном по тем же причинам, что и администрация Трампа.

Тогда представителем США при ООН был Джон Болтон, который сейчас занимает пост советника Трампа по вопросам национальной безопасности и выступает ярым критиком ООН.

Лишь в 2009 году, при президенте Обаме, Соединенные Штаты вошли в состав Совета.

Многие союзники США пытались убедить администрацию Трампа остаться. И даже те, кто согласен с критикой Вашингтона в адрес Совета по правам человека, предпочли бы, чтобы США не покинули его, а пытались реформировать изнутри.

Никки Хейли объявила о решении США на совместной пресс-конференции с госсекретарем Майком Помпео.

Она назвала Совет "выгребной ямой политической предвзятости", но добавила, что США намерены и дальше защищать права человека.

В прошлом году она сказала, что Вашингтону сложно принять тот факт, что Совет принимает резолюции, осуждающие Израиль, но при этом отказывается даже обсуждать положение с правами человека в Венесуэле, где в ходе политических волнений от рук силовиков погибли десятки демонстрантов.

Израиль - единственная страна, которая включена в список обсуждаемых Советом тем на постоянной основе, из-за обращения с палестинцами.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Совет ООН по правам человека заседает не менее трех раз в году

Что такое Совет ООН по правам человека?

Совет был создан в 2006 году и заменил существовавшую ранее Комиссию ООН по правам человека, которую часто критиковали за то, что в ее состав входили страны, известные систематическим нарушением этих прав.

В действующий Совет входят представители 47 стран. Они избираются на трехлетний срок.

Совет подвергается той же критике, что и предшествовавшая ему Комиссия.