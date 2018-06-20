Камчатский депутат прискакал на работу на коне из-за дорогого бензина

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Депутат законодательного собрания Камчатского края Михаил Пучковский, который в конце мая обещал пересесть с автомобиля на коня, выполнил свое обещание: прискакал верхом на пленарное заседание. Таким образом он выразил несогласие с ростом цен на бензин.

Пучковский живет за городом в частном доме и раньше добирался до Петропавловска-Камчатского на автомобиле. Он работает депутатом на освобожденной основе и не получает за это зарплату. В мае цены на бензин на камчатских заправках резко подскочили. Как сообщало издание "Кам 24", самая популярная в крае марка бензина АИ-92 подорожала сразу на 5 рублей.

"Принимая во внимание цены на бензин и продукты, я пришел к выводу, что возможности приехать к зданию правительства Камчатского края у меня, как у рядового пенсионера, нет", - написал депутат в заявлении на имя губернатора Владимира Илюхина.

Копию он отправил начальнику ГИБДД и попросил определить место парковки коня и обеспечить коновязь у здания правительства. Коня зовут Ракета. В хозяйстве Пучковского есть несколько лошадей.

В среду, 20 июня, депутат оседлал коня и поскакал на пленарное заседание. Судя по видео, которое выложил в "Твиттере" местный фотограф, компанию ему составили две девушки (тоже верхом на лошадях).

Чем все это закончилось, депутат рассказал агентству Интерфакс, которое следит за этой историей с начала июня.

"На путь ушло около одного часа. По дороге автомобилисты махали мне руками, кричали "ура", сигналили в знак поддержки", - сообщил Пучковский.

Депутат посетовал на то, что коновязь у здания правительства ему так и не обеспечили. Охранники потребовали увести коня. Поэтому Пучковскому пришлось попросить девушек-подростков, которые обычно помогают ему по хозяйству, отвезти Ракету обратно в поселок Заозерное, где он живет.

Еще депутат рассказал, что сотрудник полиции вручил ему повестку с требованием явиться для дачи объяснений и составления протокола об административном нарушении.

"Цены на дизтопливо на АЗС Камчатки приближаются к 70 рублям за 1 литр, - заявил депутат. - С повышением НДС это будут космические цены, и Камчатка будет на грани выживания, особенно пенсионеры".

Цены на бензин сильно выросли по всей России весной. По данным Росстата, с начала года рост составил 7,2%. Только в мае бензин подорожал на 5,6%.

Дорожающий бензин стал одной из тем для мемов в социальных сетях и обсуждался во время "прямой линии" с Владимиром Путиным 7 июня. Российский президент тогда сказал, что правительство уже приняло меры, чтобы сдержать рост цен.

Речь шла о том, что правительство досрочно снизило акцизы на топливо с 1 июня. Эксперты говорили, что этой меры недостаточно, чтобы сдержать цены. Однако накануне, 19 июня, Федеральная антимонопольная служба отчиталась о том, что цены на бензин в России стабилизировались. А Росстат на этой неделе сообщил, что недельный рост цен на бензин замедлился до 0,1%.