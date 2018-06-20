Пациентам в английской больнице давали опиоиды, чтобы они быстрее умирали

Правообладатель иллюстрации BBC/PA/Reeves family Image caption Расследование обстоятельств смерти 10 пациентов, шесть из которых изображены здесь, было проведено в 2009 году

В Британии разгорается очередной громкий скандал в связи с сообщениями о ненадлежащем использовании сильных болеутоляющих средств в больнице в Госпорте в графстве Хэмпшир, в результате чего могли погибнуть более 450 пациентов.

В докладе независимой комиссии говорится, что, принимая во внимание пропавшие документы, число жертв может возрасти еще на 200 человек.

В докладе говорится, что в период с 1989 по 2000 год в больнице не уделялось должного внимания сохранению жизни большого числа пациентов.

Доктор Джейн Бартон в течение 12 лет прописывала мощные болеутоляющие средства в больнице.

В докладе утверждается, что в больнице существовал устойчивый режим применения опасных количеств опиоидных лекарств, что не было оправдано медицинскими показаниями. Это делалось с целью сокращения продолжительности жизни пациентов.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Доктор Джейн Бартон была признана виновной в серьезных профессиональных нарушениях в 2010 году, однако к суду она не привлекалась

В докладе также говорится, что независимая комиссия не устанавливает уголовную или гражданскую ответственность за эти события. Это относится к компетенции судебных органов.

Бывший епископ Ливерпуля Джеймс Джонс, который возглавлял независимую комиссию, заявил:

"Документы, рассмотренных комиссией, свидетельствуют, что в течение 12 лет доктор Джейн Бартон несла ответственность за практику прописывания лекарственных средств в больнице, которой следовал весь лечебный персонал".

"Хотя консультанты не участвовали непосредственно в лечении пациентов в палатах, медицинские данные указывают на то, что им было известно о характере используемых лекарств, однако они не вмешались, чтобы прекратить эту практику".

Родственники умерших пациентов заявили о своей надежде на то, что публикация доклада приведет к наказанию виновных и установлению истины.

В докладе говорится, что семьи умерших не получали в течение долгих лет ответов на свои жалобы от медицинских учреждений и государственных органов.

Пока что единственным человеком, который был привлечен к дисциплинарной ответственности, стала доктор Бартон, которая была признана виновной в халатности при лечении 12 пациентов больницы в Хэмпшире с 1996 по 1999 годы.

Однако к суду она не привлекалась, и ее не лишали права заниматься профессиональной деятельностью. Она ушла на пенсию вскоре после дисциплинарных слушаний.