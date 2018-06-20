Пациентам в английской больнице давали опиоиды, чтобы они быстрее умирали
В Британии разгорается очередной громкий скандал в связи с сообщениями о ненадлежащем использовании сильных болеутоляющих средств в больнице в Госпорте в графстве Хэмпшир, в результате чего могли погибнуть более 450 пациентов.
В докладе независимой комиссии говорится, что, принимая во внимание пропавшие документы, число жертв может возрасти еще на 200 человек.
В докладе говорится, что в период с 1989 по 2000 год в больнице не уделялось должного внимания сохранению жизни большого числа пациентов.
Доктор Джейн Бартон в течение 12 лет прописывала мощные болеутоляющие средства в больнице.
В докладе утверждается, что в больнице существовал устойчивый режим применения опасных количеств опиоидных лекарств, что не было оправдано медицинскими показаниями. Это делалось с целью сокращения продолжительности жизни пациентов.
В докладе также говорится, что независимая комиссия не устанавливает уголовную или гражданскую ответственность за эти события. Это относится к компетенции судебных органов.
Бывший епископ Ливерпуля Джеймс Джонс, который возглавлял независимую комиссию, заявил:
"Документы, рассмотренных комиссией, свидетельствуют, что в течение 12 лет доктор Джейн Бартон несла ответственность за практику прописывания лекарственных средств в больнице, которой следовал весь лечебный персонал".
"Хотя консультанты не участвовали непосредственно в лечении пациентов в палатах, медицинские данные указывают на то, что им было известно о характере используемых лекарств, однако они не вмешались, чтобы прекратить эту практику".
Родственники умерших пациентов заявили о своей надежде на то, что публикация доклада приведет к наказанию виновных и установлению истины.
В докладе говорится, что семьи умерших не получали в течение долгих лет ответов на свои жалобы от медицинских учреждений и государственных органов.
Пока что единственным человеком, который был привлечен к дисциплинарной ответственности, стала доктор Бартон, которая была признана виновной в халатности при лечении 12 пациентов больницы в Хэмпшире с 1996 по 1999 годы.
Однако к суду она не привлекалась, и ее не лишали права заниматься профессиональной деятельностью. Она ушла на пенсию вскоре после дисциплинарных слушаний.