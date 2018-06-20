Венгрия приняла закон о миграции. За помощь нелегалам могут посадить в тюрьму

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Эти плакаты венгерские власти развесили по всей стране

Парламент Венгрии в среду проголосовал за пакет законов, которые вводят наказания в виде больших штрафов и даже тюремного заключения за помощь беженцам и нелегальным иммигрантам. Совет Европы и ОБСЕ назвали нововведения не соответствующими европейским стандартам.

Именно на борьбе с нелегальной иммиграцией строит свою политику правящая партия Фидес во главе с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном, и это несмотря на то, что в самой Венгрии иммигрантов почти нет, а волна беженцев с Ближнего Востока, прокатившаяся по Европе в 2015-2016 годах давно схлынула.

Пакет из трех законов, названный "Стоп Сорос" по имени американского венгра, миллиардера и филантропа Джорджа Сороса (Дьёрдя Шороша), правительство внесло в парламент в этом году, перед апрельскими выборами. Фидес обвиняет Сороса в поддержке массовой миграции в Европу.

В этих законопроектах, в частности, предлагалось ввести для НКО, поддерживающих, по мнению властей, нелегальную иммиграцию, 25-процентный налог, огромные штрафы и даже тюремное заключение сроком до года за помощь нелегальным иммигрантам и закрытие НКО в случае, если МВД сочтет такую организацию угрозой для национальной безопасности.

Самим беженцам новые законы запрещают ходатайствовать о легализации в Венгрии, если они пытаются попасть туда через третью страну, а не напрямую из той страны, откуда они бежали.

Кроме того, Национальная ассамблея Венгрии приняла дополнение к конституции, запрещающее организованное расселение мигрантов в стране - это ответ на предложение Евросоюза распределять беженцев по квотам между всеми странами ЕС.

После апрельских выборов Фидес с союзниками из Христианско-демократической народной партии получили две трети мандатов в парламенте.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Перед выборами партия Орбана развесила по всей стране плакаты с коллажем из фото Джорджа Сороса и лидеров оппозиции. По мысли авторов плакатов, Сорос и оппозиционеры - в том числе националисты из партии "Йоббик" - хотят впустить в страну иммигрантов

ОБСЕ вместе с Венецианской комиссией Совета Европы резко осудили венгерские нововведения.

"Закон объявляет преступной совершенно легитимную деятельность [...] и может привести к дальнейшим произвольным ограничениям и препятствиям в работе правозащитных неправительственных организаций и лишить мигрантов важных услуг, предоставляемых этими организациями", - цитирует проект совместного доклада ОБСЕ и Венецианской комиссии агентство Reuters.

При этом Венецианская комиссия, которая проводит экспертизу и консультирует страны Совета Европы по вопросам законодательства, планирует обнародовать этот 25-страничный доклад в пятницу и просила власти Венгрии подождать с голосованием по пакету, но Будапешт отказался это делать.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Правительство Орбана выстроило на южной границе забор длиной в несколько сотен километров в качестве защиты от нелегальных иммигрантов

Орбан и Фидес активно использовали иммиграционный кризис 2015-2016 годов для повышения своей популярности, а кампанию перед парламентскими выборами в апреле этого года построили на теме борьбы с нелегальной иммиграцией. Правящая партия изображала дело так, будто бы вся оппозиция хочет впустить в страну орды нелегальных иммигрантов с Ближнего Востока и из Африки, а Джордж Сорос эту оппозицию поддерживает.

При этом беженцев в Венгрии сейчас на самом деле почти нет: по данным правительства, за последние три года убежище в стране получили 2269 человек, но 90% из них тут же отправились дальше в богатую Западную Европу. Но правительство Венгрии говорит, что действует на упреждение, поскольку в Азии и Африке есть десятки миллионов потенциальных беженцев в Европу.

Одной предвыборной риторикой Фидес не ограничился. В прошлом году парламентское большинство от этой партии приняло закон об "иностранных агентах", резко увеличивший объем отчетности для неправительственных организаций, которые получают деньги из-за рубежа.

Media playback is unsupported on your device Гигантский забор и его роль в выборах в Венгрии

В середине мая Фонд открытого общества Джорджа Сороса объявил, что переводит офис с родины Сороса, из Венгрии, в Берлин. Фонд объявил, что причиной стало давление венгерских властей.

Правда, о сворачивании своих программ в Венгрии фонд не объявлял.

Хельсинкский комитет Венгрии, который занимается помощью беженцам и получает основное финансирование от фонда Сороса, тогда же заявил, что не собирается переезжать из Будапешта, если только их не заставят силой.