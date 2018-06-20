ООН: за год в мире появилось три миллиона новых беженцев

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Лагерь беженцев из Сирии в Ливане

В среду отмечается Всемирный день беженцев, который призван привлечь внимание к судьбам миллионов перемещенных лиц по всему миру.

Этот день был введен по просьбе Агентства ООН по делам беженцев в 2001 году, спустя 50 лет после принятия Женевской конвенции о статусе беженцев.

Эта конвенция впервые ввела официальное определение понятия "беженец" и установила ответственность государств по предоставлению права на убежище перемещенным лицам, утратившим гражданство в результате военных действий, стихийных бедствий или голода.

Беженцы определяются как лица, покинувшие свои страны по причине обоснованной боязни преследований из-за расовой, религиозной принадлежности, гражданства, политических взглядов или принадлежности к конкретной социальной группе, которые не могут или не хотят возвращаться на родину.

В этом году ООН опубликовала новый доклад, в котором отмечается, что в 2017 году право на убежище получили всего 100 тысяч человек, хотя в том же году в мире в результате вооруженных конфликтов в Сирии, Бирме, Демократической Республике Конго и Судане прибавилось почти 3 миллиона мигрантов, обратившихся с просьбой об убежище к властям разных стран.