ООН: за год в мире появилось три миллиона новых беженцев
В среду отмечается Всемирный день беженцев, который призван привлечь внимание к судьбам миллионов перемещенных лиц по всему миру.
Этот день был введен по просьбе Агентства ООН по делам беженцев в 2001 году, спустя 50 лет после принятия Женевской конвенции о статусе беженцев.
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Эта конвенция впервые ввела официальное определение понятия "беженец" и установила ответственность государств по предоставлению права на убежище перемещенным лицам, утратившим гражданство в результате военных действий, стихийных бедствий или голода.
Беженцы определяются как лица, покинувшие свои страны по причине обоснованной боязни преследований из-за расовой, религиозной принадлежности, гражданства, политических взглядов или принадлежности к конкретной социальной группе, которые не могут или не хотят возвращаться на родину.
В этом году ООН опубликовала новый доклад, в котором отмечается, что в 2017 году право на убежище получили всего 100 тысяч человек, хотя в том же году в мире в результате вооруженных конфликтов в Сирии, Бирме, Демократической Республике Конго и Судане прибавилось почти 3 миллиона мигрантов, обратившихся с просьбой об убежище к властям разных стран.