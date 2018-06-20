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Британская флагманская авиакомпания British Airways по ошибке продала более 2 тысяч билетов в Тель-Авив и Дубай по чрезмерно низкой цене.

Осознав ошибку, авиаперевозчик аннулировал билеты и извинился перед покупателями, пообещав каждому подарочный ваучер в качестве компенсации за неудоюство. Тем не менее покупатели остались крайне возмущены действиями компании, так как многие из них уже забронировали отели и туры.

Сразу несколько туристских бюро продавали такие билеты от имени British Airways 11 июня в течение почти суток по символической цене в 1 фунт плюс аэропортные сборы. Обычно такой билет стоит не менее 200 фунтов (около 17 тыс.рублей), а вместе со сборами цена вырастает еще на несколько сотен.

Представитель агентства TravelUp Али Шах говорит, что авиакомпания пообешщала вернуть стоимость отмененных билетов и выдать пострадавшим ваучеры на 100 фунтов.

Однако один из клиентов агентства - Эш Даббай из Лондона - сообщил, что купил билет в Тель-Авив и обратно в Лондон за 195 фунтов, а теперь, после аннулирования этого билета, ему придется потратить более 1000 фунтов на билет на тот же рейс.

По его словам, она обратил внимание на дешевизну билетов, но она не показалась ему чрезмерной, так как была сопоставима с предложениями других авиакомпаний.

Аннулирование его билета, по его словам, вызало у него досаду и злость, а подарочный ваучер мало чем может помочь, так как не покрывает разницы между изначальной и новой ценой.

"Обидно, что если ты хочешь сам отменить свой билет, тебе не позволят этого сделать, в то время как они, получается, могут делать всё, что захотят", - сказал Даббай Би-би-си.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Эш Даббай планировал слетать в Тель-Авив на свадьбу и поминки к своим родственникам

Эстер Вадия купила шесть билетов в Тель-Авив на предстоящий год за 167 фунтов каждый, и седьмой попозже для сына за 195 фунтов.

Все эти билеты теперь аннулированы. По её словам, хотя ей вернут деньги, потраченные на билеты, ей придется заплатить проценты по кредитной карте за отмену билетов.

Ей также придется заплатить более тысячи фунтов за неотменяемую бронь жилья в Израиле.

"Если вам продают что-то в магазине по дешевке, никто потом не гонится за вами, чтобы объявить, что цена оказалась слишком низкой и купленный товар надо вернуть, - говорит она. - Так почему так поступает эта авиакомпания? Я не считаю, что эти билеты были такими уж дешевыми, чтобы засомневаться в правдоподобности цены".

В ходе распродаж полная цена билета на рейс Лондон - Тель-Авив действительно может составлять около 200 фунтов.

Имеет ли BA право на отмену авиабилетов?

Брайан Миллиган, Би-би-си

Ответ на этот вопрос зависит от того, была ли эта так называемая ошибка столь очевидной, что пассажиры должны были заподозрить неладное.

Но дело в том, что другие перевозчики в это время предлагали билеты в Тель-Авив в среднем по 215 фунтов, и поэтому цена в 195 фунтов, предложенная British Airways, не казалась столь уж низкой.

Джеймс Дэйли, директор финансовой компании Fairer Finance, считает, что у авиакомпании отрезан путь к отступлению.

"Я не понимаю, как они сумеют выйти из этой ситуации. Ведь это их ошибка, и они должны понести за нее ответственность", - говорит он.

Но для этого, чтобы в этом убедиться, вероятно, потребуется, чтобы кто-либо из пострадавших пассажиров подал на компанию в суд.

Ханна Симон также говорит, что билеты не показались ей подозрительно дешевыми. По ее словам, она вступила в переписку с компаний в связи с дополнительными услугами к билетам, и никто не поднял тревоги в связи с ценой.

Несколько клиентов, купивших такие билеты, не были проинформированы об их отмене и узнали об этом, только заглянув в свой онлайн-кабинет.

По их словам, предложенный им в утешение ваучер на 100 фунтов не имеет никакой ценности из-за многочисленных ограничений и возросших цен на билеты в этом направлении.

British Airways распространила заявление, в котором говорится: "Подобные ошибки исключительно редки, а если происходят, то в соответствии с договорынм правом стороны не связаны обязывающим контрактом. Мы принесли извинения пассажирам и предложили им компенсацию в качестве жеста доброй воли".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Было продано несколько сот билетов на рейсы в Дубай

Гай Энкер, замредактора сайта MoneySavingExpert.com, защищающего интересы потребитея, считает, что British Airways должна обеспечить пассажирам возможность воспользоваться купленными билетами.

"Возможно, это было технической ошибкой, но ведь ее совершила компания, а не пассажиры. Они приобрели билеты добросовестным образом по цене, которая представлялась им реальной, - явно не за пять фунтов, когда можно было бы сказать, что это точно какой-то глюк".

Джек Шелдон, основатель клуба авиапутешественников Jack's Flight Club, говорит, что такие ошибки - совсем не редакость, но в 70% случаев авиакомпании признают свою ответственность по проданным билетам.

"Они идут на это, потому что не хотят портить себе репутацию и отношения с потребителями, - замечает он. - Это вообще странная история. Обычно отмена билетов происходит при большой разнице в объявленной и действительной цене, например в 40 и 400 фунтов. В данном случае ошибка компании не столь велика и типичный клиент вполне мог решить, что ему просто повезло".