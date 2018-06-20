"Круче амнистии": отсидевших в СИЗО быстрее освободят из колоний

Правообладатель иллюстрации Svetlana Kholyavchuk/Tass Image caption Правозащитники часто сравнивают условия в российских СИЗО с пыточными

Госдума одобрила во втором чтении поправку в уголовный кодекс, согласно которой один день в СИЗО приравнивается к полутора дням в колонии общего режима. Опрошенные Би-би-си юристы говорят, что хотя законопроект поможет многим обвиняемым в нетяжких преступлениях раньше выйти на свободу, при его реализации могут возникнуть трудности.

Как ожидается, новый закон должен в первую очередь сократить сроки наказания заключенным, которые уже находятся в колониях общего режима и колониях-поселениях.

Документ был внесен в Госдуму еще в июне 2008 года, однако его первое чтение состоялось только через семь лет - в феврале 2015 года. В июне 2018 года думский комитет по законодательству рассмотрел новую редакцию документа и включил его в программу рассмотрения.

Соавтор законопроекта - депутат Павел Крашенинников на заседании нижней палаты в среду признал, что условия содержания в российских следственных изоляторах достаточно тяжелые, а иногда СИЗО сравнивают с пыточными камерами.

Ранее Крашенинников заявлял, что законопроект будет "круче амнистии", потому что "будет действовать и назад, и вперед". То есть под его действие попадут и те, кому срок заключения в СИЗО включили в общий срок наказания еще на старых, менее гуманных условиях.

Бывший депутат Госдумы Александр Хинштейн еще в 2015 году подсчитал, что в случае принятия законопроекта из мест лишения свободы будут разом освобождены около 100 тысяч человек.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, которая была одним из главных сторонников законопроекта, предполагает, что рассмотрение поправок затянулось на столь долгий срок из-за того, что минюст и генпрокуратура никак не могли согласовать правила перерасчета сроков.

На заседании в среду поправки в кодекс приняли единогласно - их поддержали все 395 депутатов, присутствовавших в зале. В третьем чтении законопроект планируется рассмотреть 21 июня.

Как будет происходить перерасчет

Один день содержания в СИЗО засчитывается для заключенных следующим образом:

В колонии-поселении: 1 день = 2 дня в СИЗО

В исправительной колонии общего режима и воспитательной колонии: 1 день = 1,5 дня в СИЗО

В тюрьме и исправительных колониях строгого и особого режима: 1 день = 1 день в СИЗО

Домашний арест: 1 день = 0,5 дня в СИЗО

По некоторым статьям уголовного кодекса срок вне зависимости от режима колонии будет учитываться по коэффициенту 1:1. Среди них - терроризм, захват заложников, угон самолета, судна или поезда, госизмена и шпионаж.

Русская служба Би-би-си попросила трех адвокатов пояснить, можно ли считать новый законопроект эквивалентом масштабной амнистии, почему его так долго не могли принять и какие трудности могут возникнуть при его применении.

Илья Новиков

Эти поправки могут быть эквивалентны амнистии, если пересчитывать в человеко-годах - то есть насколько сократится пребывание в заключении в целом по стране. Но действует это по-другому: если амнистия объявляется по определенным категориям, то здесь категорий нет, а лишь изъяты особо тяжкие преступления. Кроме того, амнистия всегда одноразовая, а эта норма, если она устоит, будет долгоиграющей. И в этом смысле она лучше, чем амнистия.

У этого закона долгое время не было никаких внятных лоббистов, поскольку он нужен в первую очередь тем, кто сидит за решеткой, а их интересы никто не учитывает. Кроме того, у МВД в таких случаях обычно репрессивная позиция, а СКР, как правило, ее поддерживает.

С одной стороны, у людей появляется возможность раньше выходить из колоний, и это однозначно хорошо для обвиняемых. Но в то же время появляется некий рычаг для манипуляций. Например: человеку светит два года тюрьмы, и от следователя зависит, какую ему дать меру пресечения. До сих пор темой этой манипуляции часто становился домашний арест, который засчитывается по коэффициенту 1:1 к пребыванию в СИЗО. Если все идет к тому, что человека осудят, то в таких условиях ему гораздо выгоднее находиться под домашним арестом, чем под подпиской о невыезде. Я подозреваю, что эта поправка может также превратиться в средство манипуляции и давления на обвиняемых.

Конечно, после принятия закона могут быть эксцессы: будут происходить истории, когда человек, вышедший на свободу после пересчета срока, кого-то убьет, изнасилует или ограбит. И обязательно пойдут разговоры о том, что все сделали плохо. Вопрос в том, хватит ли терпения дождаться того, когда этот закон начнет работать не в режиме введения, а уже в стабильном режиме.

Вадим Клювгант

Это даже близко не похоже на амнистию, тут разные юридические материи. Амнистия - это освобождение от наказания или смягчение наказания для определенной категории заключенных, а здесь речь идет о зачете срока досудебного содержания под стражей.

Законопроект, скорее всего, не могли принять так долго из-за массированного сопротивления репрессивных органов, которым это невыгодно, которым интереснее и удобнее держать людей в предварительном заключении как можно дольше по целому ряду причин. Теперь им придется учитывать новые обстоятельства и быть скромнее в своих желаниях.

К тому же напомню, что документ, представленный десять лет назад, сильно отличался от того, который в итоге принят Думой: в первоначальном варианте разница в сроках была больше.

Сергей Бадамшин

Конечно, это можно назвать определенной гуманизацией нашей пенитенциарной системы. Главное, чтобы теперь законопроект прошел все оставшиеся процедуры и был подписан президентом.

Условия в российских СИЗО неоднократно признавались ЕСПЧ как фактически пыточные. Люди, которые еще не признаны виновными по уголовным делам, содержатся в ужасающих условиях. Пример того, чем это зачастую заканчивается - дело Магнитского (юрист Сергей Магнитский умер в СИЗО "Матросская тишина" в 2009 году - прим. ред.) Условия в колониях, конечно, немного попроще - там больше возможности передвигаться и есть элементарный доступ к свежему воздуху.

Необходимо понимать, что главная задача пенитенциарной системы не карательная, а исправительная. Но у нас, к сожалению, принято считать, что исполнение наказания - это именно карательная функция: напугать, унизить, растоптать человека, лишить его здоровья. Если эта система станет более гуманной, то она способна поменять многое в отношении людей к полиции и к правоохранительным органам в целом.