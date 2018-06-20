Президент Трамп передумал разлучать семьи мигрантов с детьми

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Дональд Трамп поддался давлению общества, а также призывам своей жены и своей дочери

Президент США Дональд Трамп под давлением общественного мнения подписал указ, в котором он обещает держать семьи нелегальных мигрантов с детьми вместе в специальных местах заключения.

Трамп решил отменить свою собственную политику, в результате которой власти разлучали задержанных нелегальных иммигрантов с их детьми. Речь идет по меньшей мере о двух с половиной тысячах детей.

Эта политика Белого дома вызвала шквал критики - как в самих США, так и со стороны международного сообщества.

По словам президента, изменить политику его заставили увиденные им кадры плачущих детей, отобранных у родителей.

"Речь о том, чтобы семьи держали вместе", - заявил Трамп, подписывая указ.

"Мне не понравилось, как выглядят разделенные семьи", - добавил президент, однако тут же подчеркнул, что его администрация по-прежнему будет добиваться уголовного преследования всех, кто незаконно пересекает границу.

В указе говорится, что отныне задержанные семьи нелегальных иммигрантов будут содержаться вместе, за исключением случаев, когда это может идти во вред несовершеннолетнему ребенку. Однако документ не уточняет, как долго дети смогут находиться в заключении вместе с родителями или родственниками.

Указ также предписывает рассматривать дела нелегальных мигрантов в приоритетном порядке, если речь идет о семьях с детьми.

Дональд Трамп добавил, что новая политика порадует его жену Меланию и его дочь Иванку, которые, по некоторым сообщениям, в последние дни оказывали на президента давление, чтобы тот прекратил политику разделения семей.

Лидер республиканцев в палате представителей Пол Райан сказал, что нижняя палата уже в четверг должна рассмотреть законопроект, который гарантирует, что детей у мигрантов отбирать не будут, однако не сообщил никаких деталей.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дети мигрантов в специальном лагере в Техасе

Анализ: Трамп сдается

Энтони Зуркер, Би-би-си, Вашингтон

В течение нескольких дней представители администрации Трампа настаивали, что лишь следуют букве действующего законодательства и что политика "нулевой терпимости" по отношению к нелегальным мигрантам означает, что "у них следует отбирать детей", выражаясь словами самого президента.

Критики утверждали, что Трамп лично создал ситуацию, в которой детей начали разлучать с родителями, и он же лично может положить ей конец.

Подписав новый указ, Трамп фактически подтвердил правоту своих оппонентов.

Сейчас этот вопрос, скорее всего, будет решаться в судах, так как не ясно, имеет ли право правительство содержать в заключении несовершеннолетних.

Для республиканцев это благоприятное развитие событий, учитывая, что в ноябре им предстоят довольно сложные выборы в конгресс.