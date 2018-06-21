Осужденного на 13 лет экс-губернатора Хорошавина обвинили еще в 20 взятках

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Следственный комитет предъявил бывшему губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину, приговоренному к 13 годам за коррупцию, новые обвинения во взяточничестве.

"Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин и его сообщники, занимавшие высокие должности, вновь обвиняются в коррупционных преступлениях. Следствием установлены 20 фактов получения взяток в размере от 2 до 10 млн рублей", - сказала официальный представитель СК Светлана Петренко агентству Интерфакс.

Как передает СК, завершены следственные действия по уголовному делу в отношении Вячеслава Горбачева - руководителя секретариата губернатора, Анатолия Макарова - заместителя руководителя аппарата губернатора и правительства области, Андрея Лобкина, занимавшего до 16 марта 2014 года должность мэра Южно-Сахалинска, а с 25 марта 2014 года - должность гендиректора ОАО "Аэровокзал Южно-Сахалинск", а также вице-мэра, руководителя аппарата администрации Южно-Сахалинска Алексея Лескина.

"Им предъявлены обвинения в совершении в общей сложности 20 преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки, совершенное организованной группой в особо крупном размере)", - сказала Петренко.

По версии следствия, Хорошавин, будучи губернатором Сахалинской области, при участии ряда чиновников получил в 2014 году взятки в размере от 2 до 10 миллионов рублей от 18 человек.

Следствие также установило, что Хорошавин получил еще от 2 человек взятки в размере 3 и 10 миллионов рублей за содействие в подготовке и ведении избирательных кампаний на выборах депутатов городской думы города Южно-Сахалинска в 2014 году.

"Материалы уголовного дела, состоящие более чем из 130 томов, представлены обвиняемым Хорошавину, Лескину, Горбачеву, а также их защитникам для ознакомления", - сообщили в СК.

Дело губернатора

9 февраля 2018 года Южно-Сахалинский горсуд приговорил Хорошавина к 13 годам лишения свободы и штрафу в 500 млн рублей (8,6 млн долларов).

Вместе с губернатором осуждены еще трое бывших должностных лиц сахалинской областной администрации: заместитель председателя правительства области Сергей Карепкин, экс-советник главы региона Андрей Икрамов и бывший министр сельского хозяйства области Николай Борисов.

Судья назвала подсудимых устойчивой организованной преступной группой. Борисов приговорен к штрафу в 2,5 млн рублей без лишения свободы. Карепкин и Икрамов получили соответственно восемь и девять с половиной лет тюремного заключения и крупные денежные штрафы.

Хорошавина задержали в ночь на 4 марта 2015 года на рабочем месте. Следствие по уголовному делу длилось два года, суд начался в марте 2017 года. По версии следствия, бывший губернатор и его подчиненные получили взятки от предпринимателей на общую сумму в 522 млн рублей.

Хорошавина обвиняли в том, что с 2009 года он вместе с сообщниками получил крупные суммы от восьми бизнесменов из разных сфер: от рыболовства и сельского хозяйства до транспортного обеспечения и строительства. Больше всех (5,6 млн долларов) Хорошавину, по версии следствия, заплатил предприниматель Николай Кран, компания которого строила четвертый энергоблок Южно-Сахалинской ТЭЦ-1.