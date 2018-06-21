США обвинили правозащитные группы в работе на Россию и Китай

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Image caption Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли обвинила Совет по правам человека в действиях в интересах России и Китая

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли раскритиковала действия международных правозащитных групп, которые, по ее словам, препятствуют проведению реформы Совета по правам человека ООН.

Хейли обвинила правозащитников в том, что они стремились подорвать позиции Соединенных Штатов и выступили на стороне России и Китая, не поддержав реформы, предложенные Вашингтоном.

В своем письме, адресованном в Международный гуманистический и этический союз (МГЭС), Хейли возложила на них ответственность за выход ее страны из состава СПЧ.

США покинули Совет по правам человека во вторник, обвинив организацию в необъективности и назвав ее "выгребной ямой политической предвзятости".

Международный гуманистический и этический союз (МГЭС) (International Humanist and Ethical Union, IHEU) - основанное в 1952 году международное объединение организаций, занимающихся развитием и пропагандой идей гуманизма, светского общества и свободомыслия.

МГЭС обладает консультативным статусом при Совете Европы, ООН, ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ. Среди основателей этой организации есть и американские правозащитные группы. Союз объединяет более ста правозащитных организаций из многих стран мира.

"Адресую свое письмо правозащитным организациям: ваши усилия по срыву переговорного процесса и блокированию реформы подтолкнули США к решению о выходе из СПЧ ООН" - написала Никки Хейли в "Твиттере".

Директор организации Human Rights Watch Луи Шарбонно, комментируя ситуацию, сказал, что нелепо считать, что правозащитные организации препятствовали реформам. Обвинения правозащитников в поддержке России и Китая он назвал абсурдными.

"Нападая на неправительственную организацию и обвиняя ее в собственных ошибках, администрация Трампа ведет себя как худшее правительство в мире" - написал в "Твиттере" Луи Шарбонно.

Объявляя во вторник о решении США покинуть Совет по правам человека ООН, Никки Хейли охарактеризовала эту организацию, как лицемерную и корыстную, проявляющую бесконечную враждебность по отношению к Израилю.

Выступавший на той же пресс-конференции госсекретарь США Майк Помпео, назвал Совет защитником нарушителей прав человека.

Ранее в 2017 году США вышли из ЮНЕСКО, также мотивировав свое решение предвзятой позицией этой организации в отношении Израиля.

Почему США решили покинуть Совет?

Решению предшествовали годы критики со стороны США в адрес Совета ООН по правам человека.

Сначала в 2006 году Соединенные Штаты отказались присоединиться к только что созданному Совету, заявив, что туда приняты страны с сомнительной репутацией в области защиты прав человека.

Лишь в 2009 году при президенте Бараке Обаме США вошли в Совет, но уже в 2013 правозащитные группы выступили с волной критики в адрес организации, после того, как в нее были приняты Китай, Россия, Саудовская Аравия, Алжир и Вьетнам.

Затем последовал беспрецедентный бойкот Израилем одного из обзоров, подготовленных Советом по правам человека, и содержавшем, по мнению государства, несправедливую критику в его адрес.

В прошлом году Никки Хейли заявила, что ей трудно согласиться с резолюциями СПЧ, осуждающими Израиль, при отсутствии таковых в адрес Венесуэлы, где в тот момент в столкновениях с полицией были убиты десятки демонстрантов.

Израиль является единственной страной, в отношении которой существует особый пункт в повестке каждого заседания СПЧ ООН. Его действия по отношению к палестинцам являются объектом постоянного изучения со стороны Совета.