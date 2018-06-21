Отель Трампа требуют оставить без алкоголя из-за его владельца

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Дональд Трамп остается законным владельцем отеля Trump International Hotel в Вашингтоне

Группа активистов требует отозвать у отеля Дональда Трампа лицензию на продажу алкоголя из-за "возмутительного поведения" его владельца.

Группа, состоящая из бывших судей и известных религиозных деятелей, подала соответствующую жалобу в контрольную комиссию, регулирующую продажу алкогольных напитков в США (Alcoholic Beverage Control Board).

В жалобе говорится, что у отеля Trump International Hotel в Вашингтоне необходимо отозвать лицензию на продажу алкоголя, приняв во внимание недопустимое поведение хозяина объекта.

Согласно законам штата, разрешение на продажу алкоголя предоставляется только лицам, обладающим необходимыми личными качествами и демонстрирующим примерное поведение.

Авторы жалобы указывают на то, что личные качества и поведение Трампа не соответствуют критериям, определенным законом.

В числе авторов обращения - бывшие судьи Джоан Голдфранк и Генри Кеннеди-младший, раввины Джек Молин и Аарон Потек, священники и проповедники Тимоти Бодди, Дженнифер Батлер и Уильям Ламар IV.

В жалобе говорится о том, что в адрес Трампа звучали обвинения в домогательствах, а он сам неоднократно позволял себе откровенно расистские комментарии.

Сам Трамп отрицает эти обвинения. Ему долго пришлось оправдываться и объяснять, что он имел в виду, когда американские СМИ, ссылаясь на свидетелей, сообщили о том, что во время совещания в Овальном кабинете президент назвал Сальвадор, Гаити и страны Африки "вонючими дырами".

Трамп в "Твиттере" написал тогда, что не употреблял такой лексики в отношении стран третьего мира. По его словам, он употребил довольно жесткое выражение, однако не то, о котором пишут газеты.

Авторы жалобы также пишут, что Трамп "врал многие годы", и в качестве примеров указывают на оценки его состояния и его отношения с порнозвездой Сторми Дэниэлс.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Трамп отрицает, что у него была связь с порноактрисой Сторми Дэниэлс

Как отмечают активисты, они понимают, что вопрос о предоставлении лицензии или отказе в ней обычно рассматривается в момент подачи заявления или при продлении срока действия лицензии.

Однако, как они заявили, "возмутительное" поведение Трампа создает необходимость пересмотреть принятое ранее решение, не дожидаясь окончания срока действия лицензии.

"Не должно быть никаких исключений в законодательстве для богатых и влиятельных лиц. Требование демонстрировать хорошее поведение на него распространяется в той же мере, что и на других лиц, желающих получить лицензию", - подчеркивают авторы жалобы.

Став президентом, Трамп передал управление своим бизнесом двум сыновьям, однако он до сих пор владеет акциями Trump Organization.

Сейчас Трамп вовлечен в судебное разбирательство по поводу своего бизнеса. Авторы заявления указывают на то, что Трамп, находясь на посту президента США, остается владельцем крупного бизнеса, а это является нарушением американского законодательства.