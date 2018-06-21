Конституционный суд России признал незаконным запрет на усыновление семье с ВИЧ

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Безоговорочный запрет на усыновление ребенка, вынесенный судом на основании наличия у усыновителя заболевания ВИЧ, не соответствует российской Конституции. Отказ семье с ВИЧ в усыновлении необоснован, дело должно быть пересмотрено, постановил Конституционный суд России.

С жалобой в КС обратилась семейная пара из Московской области, которой отказывают в усыновлении трехлетнего ребенка.

Женщина заразилась ВИЧ и гепатитом С в 2012 году, когда находилась в медицинском учреждении.

Через три года у заявителей появился ребенок - его родила родная сестра женщины в результате искусственного оплодотворения. От родительских прав биологическая мать отказалась. Биологическим отцом является супруг заявительницы.

С самого рождения ребенок воспитывается в семье заявителей, постоянно проживает и зарегистрирован в их квартире. Однако суды первой и апелляционной инстанций отказали супружеской паре в усыновлении ребенка, сославшись на то, что у женщины имеются заболевания, препятствующие этому.

В своей жалобе заявители попросили КС проверить на соответствие Конституции подпункт 6 пункта 1 статьи 127 Семейного кодекса, а также пункт 2 Перечня заболеваний, при которых усыновление ребенка запрещено.

Заявители отмечали, что ВИЧ не передается бытовым путем, и что ни муж, ни ребенок инфекцией не заразились. Они также обратили внимание на высокую эффективность современной терапии, которую проходят ВИЧ-инфицированные, и на то, что ограничения на усыновление ребенка для людей с ВИЧ основаны на мнимой угрозе.

Вынося решение по делу, КС, с одной стороны, сослался на свое же постановление от 2015 года, гласящее, что наличие у лица ВИЧ-инфекции не должно рассматриваться в качестве создающего угрозу для здоровья населения. С другой - признал, что "законодатель вправе проявлять определенную осторожность в регулировании вопроса об усыновлении".

Вместе с тем отказы в удовлетворении ходатайств об усыновлении на основании одного только факта наличия ВИЧ-инфекции или гепатита С без учета "всех заслуживающих внимания обстоятельств" нарушают предписания Конституции и международно-правовых актов о правах ребенка, постановили судьи.

В данном случае, по мнению КС, нижестоящие суды не учли, что ребенок уже проживает в семье, намеренной его усыновить, и усыновление является лишь юридическим актом, не увеличивающим риски для здоровья ребенка.

В итоге Конституционный суд постановил, что ранее вынесенные судебные акты по ходатайству заявителей подлежат пересмотру.

Комментарий юриста

Конституционный суд не пересматривает ранее принятые решения по существу, а признает те или иные положения федерального законодательства неконституционными, пояснила Би-би-си юрист Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Анна Крюкова.

"В данном случае суд это признал. Но, как указано в резолютивной части постановления, это признается только в том случае, если ребенок проживает с усыновителем и у них сложились тесные семейные отношения. В таких случаях, если заявители докажут, что ребенок воспитывается в семье, данное постановление будет являться основанием для удовлетворения заявлений об усыновлении", - отметила она.

Крюкова также обратила внимание на то, что в данном решении КС не дает оценки состоянию здоровья заявителя и тому, какая у него стадия ВИЧ.

"То есть, если у человека стадия СПИД - суд это во внимание не принимал. Но суд должен исходить из интересов ребенка, и, возможно, в этом вопросе состояние здоровья усыновителя рассматривается именно исходя из этого, может так нужно понимать этот текст", - предположила юрист.