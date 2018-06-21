Где и как можно митинговать в России: разъясняет Верховный суд

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Предложения Верховного суда призваны облегчить процедуру согласования митингов и смягчить наказания за нарушения на них. Однако одобрения они пока не получили

Верховный суд России работает над разъяснениями закона о митингах. По разработанному в суде проекту, разрешения властей придется спрашивать на встречи в помещениях, а в некоторых случаях и на одиночные пикеты. Ряд предложений призван облегчить процедуру согласования акций и смягчить наказания за нарушения на них. Правда, пока проект вызвал споры и отправлен на доработку.

Постановление пленума Верховного суда, разъясняющее порядок рассмотрения дел о митингах и массовых мероприятиях, должно было быть принято в четверг 21 июня. Однако из-за того, что многие положения проекта вызвали бурные дискуссии, пленум отправил проект на доработку. Обновленную версию пленум рассмотрит 26 июня, сообщили Би-би-си в пресс-службе Верховного суда.

Правозащитные организации и ЕСПЧ неоднократно осуждали российские власти за жестокое обращение с митингующими и за многочисленные отказы организаторам публичных мероприятий, а применение отдельных статей закона становится предметом спора между митингующими и властями.

Как сообщает портал Legal.Report, при обсуждении документа на заседании президиума ВС возникли споры, хотя большинство членов судейского сообщества отнеслись к нему в целом положительно. С критикой действующего правоприменения выступил заведующий кафедрой конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ Сурен Авакьян. "Многовато положений, которые просто излагают текст закона. Наверное, судьи более внимательно читают постановления пленума Верховного суда, чем сам закон! - приводит слова Авакьяна Legal.Report. - Многовато, многовато…".

Текст проекта постановления был накануне опубликован в нескольких российских СМИ. Би-би-си выбрала основные положения, которые содержатся в документе.

В чем отличие митинга от пикета?

По действующему закону уведомлять власти о проведении акций нужно лишь в случае, если это массовое мероприятие, одиночные пикеты согласования не требуют. В законе даже содержатся критерии того, что считается митингом - на каком расстоянии должны стоять люди. Политические активисты часто используют этот закон и проводят серию одиночных пикетов, но полиция задерживает и тех, кто стоит в одиночку.

Согласно проекту постановления пленума ВС, серия одиночных пикетов может быть оценена как единое публичное мероприятие, если люди используют схожие средства агитации и объединены одной целью. Их участники должны использовать схожие средства агитации и выдвигать общие требования и призывы.

Минимальное допустимое расстояние между участниками пикета определяется региональными законами, но для того, чтобы призвать серию пикетов митингом, это расстояние не должно быть более пятидесяти метров.

Считается ли митингом встреча в помещении?

Организаторы публичного мероприятия должны согласовывать его, даже если митинг планируется провести в помещении, которое находится в частной собственности, а также, например, в торговом центре и на иной территории со свободным доступом для всех желающих.

То, что люди собираются в одном помещении, не освобождает организаторов от обязанности уведомить власти об этом митинге, говорится в проекте постановления.

Пропустить Twitter пост , автор: @badamshin_s Welcome: требование согласования мероприятий внутри помещений и на частных территориях, «скрытая форма публичного мероприятия», «совокупность актов пикетирования, осуществляемого одним участником, объединенных единым замыслом и общей организацией» — Badamshin (@badamshin_s) 20 июня 2018 г.

Когда митинг считается согласованным?

Проведение митинга считается согласованным, если власти в течение трех дней после уведомления о его проведении не внесли предложений об изменении его места или формата.

Для организаторов публичных акций также устанавливаются жесткие сроки - уведомление должно быть получено органом власти не ранее, чем за 15 дней до проведения мероприятия, и не позднее, чем за 10 дней до митинга.

Этот пункт также вызвал критику профессора Авакьяна. "Пункт десятый: "мероприятие может расцениваться как согласованное"… Кем, кем оно может так расцениваться? Участником, организатором, представителем частной территории, кем?" - спрашивал профессор во время рассмотрения документа.

В каких случаях власти вправе отказать в проведении митинга?

Власти имеют право отказать организаторам в проведении публичного мероприятия только в двух случаях: если заявка подана лицом, не имеющим права выступать в таком качестве, либо если в заявке указано место, где массовые мероприятия запрещены.

Зачастую российские власти отказывают заявителям митинга, обосновывая это тем, что на это время уже запланировано другое мероприятие - например, городской праздник.

В проекте постановления сказано, что одновременное проведение публичных акций в одном и том же месте не может быть самостоятельным основанием для отказа в проведении митинга.

Если власти все же отклонили заявку организаторов митинга, то те имеют право предложить свои варианты нового места его проведения.

Заведомо незаконный отказ в проведении митинга является административным правонарушением, подчеркивается в документе.

Можно ли прийти на митинг в маске?

Если участники митинга закрывают свои лица масками или другими средствами маскировки, это влечет административную ответственность. Однако при этом должно быть доказано, что эти предметы использовались именно в целях затруднения определения личностей участников.

Как определяется наказание для нарушителей?

Согласно проекту постановления, административный арест за нарушения в ходе митинга допустим лишь в исключительных случаях, когда применение более мягкого наказания не отвечает задачам законодательства.

Если нарушителю назначается штраф, то он может быть ниже минимального уровня, предусмотренного статьей КоАП, напоминают авторы документа.

А вот для нарушающих закон чиновников предлагается ввести более суровые наказания: незаконное препятствование проведению публичного мероприятия или принуждение подчиненных к участию в нем могут стать поводом для уголовного, а не административного дела.