Уволен Владимир Аристархов, правая рука Мединского. Чем еще он известен?

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Медведев подписал указ об увольнении замминистра культуры Владимира Аристархова - одного из самых влиятельных чиновников министерства культуры. Несколько лет назад вокруг него разгорелся скандал о возможном конфликте интересов: его брат возглавлял компанию-подрядчика министерства.

Распоряжение об увольнении Аристархова опубликовано на сайте правительства. В документе, датированным 20 июня, отмечается, что Аристархов освобожден от должности по собственному желанию.

Аристархов в разговоре с Би-би-си сказал, что его уход связан с усталостью от работы на этом месте. "Очень долго на одном рабочем месте, надо что-то в жизни менять", - заявил он Би-би-си.

Идеолог культуры

Три знакомых Аристархова, попросившие об анонимности, рассказали Би-би-си, что чиновник просился в отставку уже не менее полугода, но министр культуры Владимир Мединский долго уговаривал его остаться, так как замминистра был очень важен для работы министерства.

Аристархов - бывший член партии "Отечество" и бывший координатор молодежной политики московского отделения "Единой России" - работал в минкульте с 2013 года. Он считался одним из самых влиятельных чиновников министерства, "правой рукой" Мединского и соавтором идеологии консерватизма в культуре.

Так, именно Аристархов был соавтором программного документа об основах государственной политики в сфере культуры. Документ провозглашал особый путь развития России, сделанный "и народом, и государством".

В докладе "О состоянии культуры за 2013 год", в котором также приводились комментарии Аристархова, говорилось, что государство тратит слишком много денег на театральные проекты, "художественная ценность которых является весьма сомнительной".

"Во многих выставочных проектах осуществляется... глумление над нравственными нормами, над... человеческими ценностями", они "часто содержат пропаганду антихристианских, антирусских и антироссийских идей", - говорилось в документе.

В 2016 году Аристархов попал под критику деятелей культуры из-за ожесточенной полемики с худруком "Сатирикона" Константином Райкиным. Райкин обвинил государство в цензуре и заявил, что лично Аристархов разговаривал с деятелями культуры с использованием "сталинского лексикона".

Аристархов обвинил Райкина в том, что тот за счет государства ставит спектакли, который не принимает зритель и сказал, что интересы государства выше интересов деятелей культуры. Позже "Сатирикон" сообщил, что Мединский лично принес извинения Райкину за резкие высказывания Аристархова.

Аристархов на вопрос Би-би-си о том, считает ли он себя одним из самых влиятельных чиновников в культуре, засмеялся и сказал, что его работы должен оценить министр и колленги. "Неудобно как-то самого себя хвалить", - пошутил он.

Конфликт интересов

Не исключено, что Аристархов решил покинуть минкульт из-за скандала, связанного с работой его родного брата в структурах, подведомственных министерству, рассказал источник Би-би-си в министерстве культуры.

Андрей Аристархов, родной брат замминистра, с 2014 года работал председателем совета директоров ОАО "Реставрационные компании", одного из подрядчиков минкульта на реставрационные работы. В 2016 году депутаты Госдумы просили правоохранительные органы проверить, есть ли конфликт интересов в работе братьев: депутаты обращали внимание, что "Реставрационные компании" выигрывают тендеры ведомства.

Как считал тогда РБК, исследовав сайт госзакупок, "Реставрационные компании" с осени 2014 года по март 2016 года заключили госконтракты на реставрацию на сумму 1,2 млрд руб. В июле 2016 года Андрей Аристархов покинул пост руководителя компании, однако официально Владимир Аристархов говорил, что его уход никак не связан с запросами депутатов и проверками правоохранительных органов.

Владимир Аристархов был фигурантом имущественного конфликта вокруг площадей Академии хорового искусства Попова на Большой Грузинской улице в Москве - депутаты Госдумы обвиняли его в превышении должностных полномочий. МВД проводило проверку действий замминистра, но нарушений не обнаружило.

Владимир Аристархов зарабатывал больше всех в министерстве. По итогам 2017 года он задекларировал более 142 млн рублей - это в 15 раз больше дохода Мединского. В 2016 году Аристархов получил замечание от Медведева за несоблюдение ограничений о конфликте интересов.

Нынешнее решение оставить пост замминистра культуры никак не связано с историей с конфликтом интересов, заявил после увольнения Аристархов Би-би-си. "Я напоминаю, что проверки МВД, Следственного комитета и прокуратуры не нашли нарушения закона. В общем, это не связано никак", - сказал он Би-би-си.

Пресс-служба министерства культуры причины увольнения первого замминистра не прокомментировала.

О дальнейшем месте работы Аристархова не сообщалось. Источник в минкульте сказал Би-би-си, что, вероятно, экс-чиновник продолжит работу в подведомственных министерству структурах. Сам Аристархов сказал Би-би-си, что пока намерен "немного отдохнуть".