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Страны ОПЕК в рамках сделки ОПЕК+ договорились увеличить объем добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки. С 2017 года картель ограничивал добычу, чтобы поддержать цены на нефть на высоком уровне.

Реально на рынок выйдет около 700 тысяч баррелей нефти в день во второй половине года, так как некоторые члены организации не могут сразу увеличить добычу, цитирует агентство Блумберг министра нефти Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха.

Фактически же на рынок выйдет 0,5% мирового предложения нефти.

До сих пор между крупнейшими экспортерами нефти действовало соглашение о сокращении добычи, которое принесло России выгоду.

Что принесет новая сделка? Русская служба Би-би-си объясняет в 100 и 500 словах.

Страны ОПЕК и 11 стран, включая Россию, договорились с 2017 года снизить суточную добычу на 1,2 млн баррелей, конкретно Россия обещала снизить ее на 300 тысяч баррелей. Экспортерам пришлось договориться после многомесячных провальных переговоров, так как цены на нефть упали со 100 долларов до 50, и надо было их поддержать.

Благодаря сделке цены выросли на 15-20 долларов. Российские нефтяники заработали в 2016-2017 годах 700 млрд рублей, а бюджет - 1,7 трлн рублей, говорил министр энергетики Александр Новак.

22 июня цены на нефть не упали, несмотря на то, что крупнейшие экспортеры договорились увеличить добычу. Решение компромиссное и его влияние ограниченно, поясняют аналитики.

В конце 2016 года страны ОПЕК договорились ограничить с 2017 года добычу нефти на 1,2 млн баррелей в сутки. 11 стран, не входящие в картель, договорились сократить добычу еще на 600 баррелей в сутки, половину этого объема должна была сократить Россия.

С 2014 года страны ОПЕК не могли договориться о совместных действиях по сокращению добычи. А цены на нефть упали со 100 до 50 долларов за баррель. Ситуация усугубилась в 2016 году, когда на рынок нефти после снятия санкций вернулся Иран. В январе 2016 года, к примеру, цены на нефть марки Brent опускались ниже 30 долларов за баррель.

После заключения соглашения цены начали расти. С ноября 2016 года они выросли почти на 50%. 22 июня нефть торгуется вокруг отметки в 74,8 доллара за баррель.

Была ли выгодна сделка России?

На сделке ОПЕК+ российские нефтяники заработали 700 млрд рублей, а бюджет - еще 1,7 трлн рублей, говорил министр энергетики Александр Новак в феврале этого года.

В Vygon Consulting отмечают, что сделка ОПЕК+ была очень удачной. Практически все страны соблюдали взятые на себя обязательства. В результате удалось ликвидировать избыток нефти на мировом рынке, который составлял 1 млн баррелей в сутки в 2014-2016 годах.

После достижения сделки ОПЕК даже перевыполняла свой план. Весной организация еще сильнее сократила добычу. К примеру, в мае ОПЕК перевыполнила обязательства по сокращению добычи на 152%.

Это произошло из-за спада добычи в Венесуэле и ряде других стран, которые испытывают сложности с привлечением инвестиций.

Еще одна причина: выход США из ядерной сделки с Ираном, которая снимала запрет на покупку иранской нефти, объясняют эксперты Vygon Consulting.

Что происходило с ценами на нефть в ожидании новой сделки ОПЕК?

Цены на нефть начали расти еще перед решением об увеличении добычи. В течение дня цена на нефть марки Brent превышала отметку в 75 долларов за баррель. После объявления о сделке к вечеру она опустилась до отметки в 74,85 долларов за баррель на 19.05 мск. В итоге рост цены составил 2,46% к закрытию 21 июня.

Устраивает ли новая сделка Россию?

На этой неделе министр энергетики России Александр Новак предлагал увеличить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в день.

Но в итоге формально добычу увеличат на 1 млн баррелей, а реально - на 600 тысяч баррелей в сутки.

Это компромиссный вариант.

Такое повышение объема добычи не повлияет на российский бюджет и рубль, считает главный экономист "Альфа-банка" Наталия Орлова.

Рынки уже отыграли повышение добычи, а сделка ОПЕК+ уже не оказывает значительного влияния на рынок нефти, уверена она.

На цены на нефть могут повлиять более масштабные вызовы, например, ускорение американской экономики, которое, по некоторым прогнозам, может подтолкнуть цены до 80 долларов за баррель, или угроза валютных войн. Эффект на рубль нейтрализуют покупки валюты минфином.

В банке Nordea прогнозируют, что цена на Brent сохранится на уровне 70-75 долларов за баррель. При таких ценах на нефть к концу года доллар будет стоить 64 рубля, а евро - 78,7 рубля.

Сделка "может оказать давление на нефтяные цены", говорится в отчете Райффазенбанка. Увеличение добычи ОПЕК и рекордный уровень добычи нефти в США вместе могут привести к падению цен на нефть ниже 70 долларов за баррель.