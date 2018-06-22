Мелания Трамп отправилась к детям-мигрантам в куртке с надписью "Мне все равно"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Скандал начался из-за этой куртки МеланииТрамп

Жена президента США Дональда Трампа Мелания подверглась резкой критике за выбор куртки, в которой она отправила в Техас, чтобы посетить центр, где содержатся дети нелегальных мигрантов. На спине куртки большими буквами было написано "Мне правда все равно, а вам?" ("I really don't care do u?").

Пресс-секретарь первой леди, которая до брака с Трампом много лет занималась модельным бизнесом, заявила, что никакого скрытого смысла в выборе одежды не было.

Но куртка от фирмы Zara стоимостью 39 долларов вызвала бурю возмущения в соцсетях.

Сам Дональд Трамп позже написал в "Твиттере", что послание на куртке "относится к СМИ, публикующим фейковые новости".

Пропустить Twitter пост , автор: @realDonaldTrump “I REALLY DON’T CARE, DO U?” written on the back of Melania’s jacket, refers to the Fake News Media. Melania has learned how dishonest they are, and she truly no longer cares! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 июня 2018 г.

Фраза "МНЕ ПРАВДА ВСЕ РАВНО, А ВАМ?", написанная на спине куртки Мелании, относится к СМИ, распространяющим фейковые новости. Мелания поняла, насколько они лживы, и теперь ей на самом деле все равно!" - написал президент.

Однако тысячи пользователей "Твиттера" сразу же стали критиковать Меланию Трамп и ее не слишком завуалированное послание.

Пропустить Twitter пост , автор: @MrFilmkritik Let's get one thing straight: Melania Trump did not accidentally wear a $30 jacket she just happened to have around with all her other very expensive designer clothes on this trip.



This was intentional. — Denizcan Grimes (@MrFilmkritik) 21 июня 2018 г.

"Надо понимать: Мелания Трамп не просто так надела в эту поездку 30-долларовую крутку, которая совершенно случайно оказалась в ее гардеробе, полном дорогой дизайнерской одежды. Это было сделано намеренно".

Пропустить Twitter пост , автор: @TXFartingsworth Melania wearing an 'I don't care' jacket to the border has got to be the world's most tone deaf move since Marie Antoinette. — Robb Royer (@TXFartingsworth) 21 июня 2018 г.

"Мелания, отправившаяся на границу в куртке с надписью "Мне все равно", - это, пожалуй, самый оторванный от реальности поступок со времен Марии-Антуанетты".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Куртка от Zara стоит всего 39 долларов

Еще один пользователь отмечает, что в любой другой ситуации соцсети приняли бы первую леди в этой куртке куда лучше.

Пропустить Twitter пост , автор: @sam_baker if melania had worn that jacket on almost any other day, the photo would have like 80,000 manual retweets of people just saying "same" — Sam Baker (@sam_baker) 21 июня 2018 г.

"Надень Мелания эту куртку практически в любой другой день, фотографию бы ретвитнули не меньше 80 тысяч человек,просто добавив "Мне тоже".

Через несколько часов после того как Мелания Трамп взошла на трап самолета в этой куртке - и в соцсетях мгновенно разразилась буря критики, - она приземлилась в Техасе и сошла по трапу уже в другой куртке.

Она никак не отреагировала на вопросы журналистов.

Пресс-представительница Мелании Трамп в том же "Твиттере" обрушилась на американскую прессу за то, что журналисты уделяют слишком много внимания гардеробу Мелании, а не самой поездке.

"Сегодняшняя встреча с детьми в Техасе была очень продуктивной. Если бы СМИ тратили больше времени и усилий, рассказывая о том, что она делает, и о ее попытках помочь детям, а не на обсуждение ее одежды, то мы бы достигли намного большего для этих детей", - этот твит Стефани Гришам снабдила двумя хэштегами: #ЕйНеВсеРавно" и #ЭтоПростоКуртка.

Мелания Трамп снова надела куртку Zara, приземлившись в Вашингтоне.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В самолете Мелания Трамп поменяла свой гардероб

Оторванность от реальности

Кэтти Кэй, Би-би-си, Вашингтон

Надпись на спине куртки Мелании Трамп рискует затмить сам ее визит на границу с Мексикой.

Сложно предположить, что первая леди поехала бы в Техас, посетила там детей, находящихся в заключении, поговорила с персоналом и вообще занялась бы этой душераздирающей историей - только для того чтобы намеренно фактически свести все эти усилия на нет столь бесчувственным выбором одежды.

Не очень понятно, как обычно внимательная к мелочам служба протокола Белого дома могла допустить такой огрех, но это очевидная ошибка аппарата первой леди.

Да, она известна тем, что способна относиться к людям с состраданием, но если она ничтоже сумняшеся решила надеть в поездку эту куртку, это действительно демонстрирует ее оторванность от реальности.

В четверг Мелания Трамп посетила центр в Техасе, где в основном содержатся несовершеннолетние мигранты, прибывшие в страну нелегально и без родителей, хотя там также есть и несколько детей, отобранных у родителей на границе.

Она заявила, что хотела бы помочь в деле воссоединения семей.