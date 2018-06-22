Путин назначил своим советником зятя Ельцина. 18 лет назад

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Президент России Владимир Путин назначил своим советником на общественных началах Валентина Юмашева, сообщила пресс-служба Кремля.

Указ о назначении Юмашева был опубликован Кремлем в пятницу днем. Однако, как выяснилось, эта новость немного устарела.

"Валентин Юмашев уже 18 лет является советником президента на общественных началах. Ничего не изменилось", - сообщили Русской службе Би-би-си в пресс-службе президентского центра Бориса Ельцина.

Это подтвердили собеседник Би-би-си в окружении Юмашева, попросивший об анонимности по личным причинам, а также два источника, близких в администрации президента.

По словам двух источников, публикация указа - следствие технической ошибки.

Валентину Юмашеву 60 лет. В 1996 году он участвовал в президентской кампании Бориса Ельцина, переизбиравшегося на второй срок, и был его советником по вопросам взаимодействия со СМИ.

В 1997-1998 годах возглавлял администрацию президента. В то же время Владимир Путин работал замглавы ведомства.

В 2002 году Юмашев женился на Татьяне Дьяченко - дочери Ельцина. В свою очередь дочь Юмашева от первого брака Полина была замужем за бизнесменом Олегом Дерипаской.