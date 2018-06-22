В США просят ввести санкции против главы АФК "Система" Евтушенкова

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Двое членов конгресса США от Республиканской партии - Марк Уолкер и Илеана Рос-Лейтинен - попросили власти страны проверить, должен ли российский миллиардер Владимир Евтушенков, а также подконтрольные ему АФК "Система" и МТС, быть включены в санкционный список США.

Соответствующий призыв содержится в письме конгрессменов, опубликованном 21 июня на сайте Рос-Лейтинен. Само письмо датировано 16 мая.

По данным авторов письма Владимир Евтушенков упоминался в представленном в конце января так называемом "кремлевском докладе" вместе с другими российскими миллиардерами.

Уолкер и Рос-Лейтинен пишут о том, что действующий в СЩА закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) предусматривает включение в санкционный список людей и компании, проводящих операции в аннексированном Крыму.

По их данным, компании Евтушенкова, состояние которого Forbes на 2018 год оценил в 2 миллиарда долларов, участвовали в крупных инвестиционных проектах в Крыму.

"В октябре 2016 года на совещании, состоявшемся в Крыму, президент России Владимир Путин подтвердил, что Владимир Петрович Евтушенков и АФК "Система" будут строить многофункциональные медицинские центры в Севастополе и на территории республики Крым", - говорится в письме.

Конгрессмены также обращают внимание на то, что компания МТС может быть вовлечена в коррупционные бизнес-схемы с участием правительства Узбекистана.

Официальный представитель АФК "Система" Сергей Копытов заявил Русской службе Би-би-си, что в компании не получали никаких официальных запросов по этому поводу. "Группа АФК "Система" не ведёт инвестиционной деятельности на территории Севастополя и Республики Крым", - добавил он.

Акции "Системы" упали к 15:10 мск более чем на 7,3%, а акции компании МТС, входящей в холдинг, - более чем на 5%. При этом акции компаний буквально рухнули сегодня примерно в 14:40 мск - как раз в это время стало известно о письме конгрессменов.

Вслед за "Системой" на рынке падают и акции "Русала" - против этой компании уже были введены санкции со стороны США. Акции компании начали падать с начала апреля.