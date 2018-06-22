Правообладатель иллюстрации PA Image caption Кристи Элан-Кейн ведет борьбу за признание "гендерной нейтральности" с 1995 года

Активист кампании за гендерное равенство Кристи Элан-Кейн проиграла процесс в британском суде, в котором она требовала разрешить выдачу паспортов без указания гендерной принадлежности.

Кристи Элан-Кейн, родившаяся женщиной, но характеризующая себя как бесполая, требовала, чтобы в категории "пол" в паспорте появился отдельный пункт X, который могли бы выбирать те, кто не считает себя ни мужчинами, ни женщинами.

В своем исковом заявлении активистка утверждала, что процесс выдачи британских паспортов в его нынешнем виде служит проявлением гендерной дискриминации. Однако председатель Высокого суда Джереми Бейкер отказался удовлетворить иск и признать официальную политику противоправной.

В настоящее время владельцы британских паспортов должны при регистрации указывать свою гендерную принадлежность.

Выступая после суда, Кристи Элан-Кейн, которая борется за решение этого вопроса с 1995 года, заявила, что она и другие участники движения глубоко разочарованы решением суда, и что трансгендеры и нон-гендеры подвергаются в обществе дискриминации и их права игнорируются.

"Я добивалась не особого к себе отношения. Я добивалась отношения к себе как к человеческому существу",- заявила активистка.

На состоявшемся в апреле заседании Высокого суда адвокат Кристи Элан-Кейн Кейт Галлафент утверждала, что существующая практика противоречит двум положениям Европейской конвенции по правам человека, гарантирующим право на уважение частной жизни и право не подвергаться дискриминации на основании сексуальной ориентации или гендерной принадлежности.

Однако министерство внутренних дел обратилось к суду с просьбой закрыть дело.

Адвокат Джеймс Иди, представляющий министерство, заявил, что существующая практика обеспечивает административно цельную систему признания гендерной принадлежности и безопасность при пересечении государственной границы.

Категория "Х"

В прошлом году Канада присоединилась к списку государств, которые по желанию граждан выдают документы без указания их гендерной принадлежности.

В настоящее время Австралия, Дания, Индия, Непал, Новая Зеландия и Мальта ввели в паспорта третью категорию "Х".

Международная организации гражданской авиации ИКАО также признает эту категорию.

Люди, относящие себя к категории "бесполые", или "нонгендер", не проходят каких-либо операций по изменению пола, что отличает их от трансгендеров. Они либо отказываются признавать бинарные категории пола как таковые, либо относят себя сразу к обеим.

В обоснование своего решения судья подчеркнул, что оно было принято на основе имеющихся в распоряжении суда свидетельств.

По его словам, вопрос, до какой степени оправдано указание половой или гендерной принадлежности в документах, необходимо рассмотреть правительству Британии.

Организация Stonewall, ведущая борьбу за права ЛГБТ, выразила разочарование судебным решением, заявив, что многие трансгендеры опасаются путешествовать из-за страха подвергнуться унизительным допросам при прохождении паспортного контроля.

"Закон не признает существования людей вне биполярной гендерной идентичности, и остается неясным, защищает ли их антидискриминационное законодательство", - сказала Лора Рассел, один из директоров организации.

Председатель парламентского комитета по правам женщин Мария Миллер ранее заявляла, что гендерная принадлежность человека не способствует идентификации личности и не должна быть обязательной для включения в паспорта или водительские права.

Тем временем британское правительство готовится к началу консультаций по Закону 2004 года о признании гендерной принадлежности, в рамках которых будут обсуждаться планы по облегчению юридической процедуры смены пола.

В настоящее время для начала такой процедуры заявители должны представить доказательства того, что они не менее двух лет прожили с новой гендерной идентичностью, а также подтвердить диагноз гендерной дисфории - заболевания, вызванного несовпадением биологического пола и гендерной самоидентификации.

На этих основаниях соискатель может подать заявление о выдаче удостоверения о признании гендерной идентичности.

На основании такого удостоверения такое лицо может потребовать смены пола, указанного в документах, в том числе в паспортах и водительских удостоверениях, однако категории "нонгендера" не предусмотрено.