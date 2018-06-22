Режиссер Сенцов отказался просить Путина о помиловании

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Правозащитники из разных стран требуют освобождения Сенцова

Украинский режиссер Олег Сенцов, отбывающий в России 20-летний срок по обвинению в подготовке терактов, не будет писать прошения о помиловании, сообщил его адвокат Дмитрий Динзе.

"Олег против помилования. Он не будет ничего писать президенту", - сказал Динзе агентству Интерфакс.

По его словам, из-за продолжающейся голодовки у Сенцова начались проблемы с почками и сердцем, поэтому он в основном лежит.

"У него был кризис на 26-й день голодовки. Потом его вывозили в больницу, где стабилизировали состояние. Сейчас ему вкачивают по 3-4 литра различных питательных жидкостей через катетер, потому что у него все вены уже исколоты предыдущими процедурами", - пояснил Динзе.

Ранее адвокат сообщал, что Сенцов отказался прекратить голодовку по предложению ЕСПЧ.

Также в пятницу уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова написала в "Фейсбуке", что она обратилась к директору ФСИН России Геннадию Корниенко с просьбой срочно предоставить ей право на посещение Сенцова из-за ухудшения его самочувствия.

Накануне в пресс-службе УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщили РИА Новости, что появившаяся в СМИ информация о принудительном кормлении Сенцова не соответствует действительности.

"Фактов отказа Сенцова от медицинской помощи и поддерживающей терапии не зарегистрировано. Состояние здоровья Сенцова оценивается как удовлетворительное", - отмечалось в сообщении.

Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима "Белый медведь" в Ямало-Ненецком автономном округе. 14 мая он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в российских тюрьмах по политическим мотивам. При этом о своем собственном освобождении Сенцов не просил.

Дело Сенцова

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд признал Олега Сенцова виновным в организации террористического сообщества и приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. По этому же делу был осужден и левый активист Александр Кольченко, которому дали 10 лет тюрьмы.

Сенцова и Кольченко обвиняют в том, что весной 2014 года, вскоре после аннексии Крыма Россией, они организовали поджоги офисов организации "Русская община Крыма" и офиса "Единой России" в Симферополе.

Сами осужденные считают дело против них политическим, а доказательства - сфальсифицированными следствием. Кроме того, Сенцов утверждал, что его после ареста избивали и пытали сотрудники ФСБ, добиваясь признательных показаний.

Украинские власти выражали готовность рассмотреть обмен Сенцова на российского журналиста Кирилла Вышинского, арестованного в Киеве по обвинению в госизмене.

7 июня президент России Владимир Путин заявил, что обвинения против Вышинского и Сенцова несопоставимы, так как первый арестованза свою профессиональную деятельность, а второй - за подготовку терактов.

Освобождения Сенцова требовали как правозащитные организации, так и группы писателей, режиссеров и других творческих деятелей из разных стран.