Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Карло Альберто Капелла признал вину

Итальянский священник и бывший дипломат Карло Альберто Капелла был приговорен к пяти годам тюремного заключения за хранение детской порнографии. Осужденный признал вину.

Капелла рассказал суду в Ватикане, что у него в жизни случился личный кризис, когда он работал на посольство Ватикана в Вашингтоне.

В августе 2017 года Госдепартамент США уведомил Ватикан, что один из членов дипломатической миссии может хранить детскую порнографию. Через несколько недель американские власти попросили снять с Капеллы дипломатическую неприкосновенность, но Ватикан этого делать не стал, и вместо этого отозвал подозреваемого в Рим.

Капелла признал свою вину и рассказал суду, что у него возникло нездоровое желание после того, как он прибыл в США, где был очень несчастлив. Он отметил, что ничего подобного ранее не делал.

Свидетель обвинения сообщил, что во время проверки электронных устройств Капеллы было обнаружено более 40 запрещенных фотографий, а также видео сексуального плана с участием ребенка.

Свое наказание священник будет отбывать в небольшой тюрьме в полицейском управлении Ватикана, сообщили власти.

Полиция канадского города Виндзор сообщила, что после отзыва Капеллы в Рим был выписан ордер на его арест по подозрению в хранении и распространении детской порнографии в интернете, когда он посещал одну из местных церквей.

Ранее стало известно, что по обвинениям в сексуальных домогательствах в Австралии перед судом предстанет казначей Ватикана, кардинал Джордж Пелл.

В июне 2017 года полиция австралийского штата Виктория предъявила обвинения высокопоставленному представителю католической церкви по множественным эпизодам.

Более 30 свидетелей в марте дали показания в ходе предварительных слушаний в суде, длившихся четыре недели. Часть слушаний проходила в закрытом режиме. Священнослужитель категорически отрицает все обвинения.