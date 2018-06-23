В Британии пропавший кот нашелся спустя 10 лет

Правообладатель иллюстрации Mark Salisbury Image caption Поначалу кота приютила благотворительная организация

Кот, пропавший 10 лет назад, вернулся к своему хозяину. Гарри пропал в 2008 году, когда жил в прежнем доме своего владельца Марка Солсбери в городе Ипсуич, графство Суффолк. В мае кота приютили в благотворительной организации Blue Cross, занимающейся помощью животным.

Организации сообщили, что владелец кота скончался. Работники просканировали микрочип кота и выяснили, что кот Гарри в прошлом принадлежал Марку Солсбери, которой сейчас проживает в графстве Глостершир.

Сам Солсбери сказал, что ему не хватило духа аннулировать микрочип своего пропавшего питомца.

Хозяин такжне рассказал, что он взял Гарри и еще одного котенка на ферме в Грейт-Ярмут.

"Однажды я позвал их обоих в дом, но он не вернулся, - рассказал Солсбери. - Его брат поначалу вел себя как маленький хулиган, но после случившегося его поведение очень изменилось. Он стал боязливым, больше не хотел выходить на улицу и не отходил от меня ни на шаг".

Правообладатель иллюстрации Mark Salisbury Image caption Теперь Гарри живет в доме матери своего первого хозяина

Марк искал кота больше года и почти потерял всякую надежду его найти, когда переехал в другой дом. Однако аннулировать микрочип он не решался.

"Всякий раз, переезжая в другое место, я сообщал фирме, занимающейся регистрацией животных, свой новый адрес. Но спустя 10 лет было бы логично потерять всякую надежду и просто смириться".

Марк сказал, что известие о появлении Гарри его удивило и обрадовало.

Сейчас кот живет в доме матери Солсбери, потому что, по его мнению, было бы нечестно приводить Гарри в дом, где живет его брат, спустя 10 лет.

"Кот Гарри обожает жить с нами, - сказала мать Марка Кэролин Кларк. - Со временем мы позволим ему гулять на улице, и, надеюсь, он будет возвращаться".

По словам сотрудницы организации Blue Cross Сюзи Уиншип, случай воссоединения хозяина и домашнего животного спустя 10 лет - один из самых продолжительных, с которым им доводилось сталкиваться.