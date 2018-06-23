Правообладатель иллюстрации PA Image caption На свадебные тожества молодожены поехали на старом Land Rover

В субботу на севере Шотландии состоялась свадьба Кита Харингтона и Роуз Лесли - звезд телесериала "Игра престолов". О помолвке актеров было объявлено в сентябре прошлого года.

Церемония бракосочетания прошла неподалеку от города Инверури в графстве Абердиншир. После официальной части молодожены отправились на свадебное торжество в замок Вардхилл, который принадлежит отцу Лесли - Себастьяну Лесли. Вместо лимузина они выбрали старый Land Rover, украшенный конфетти.

Англичанин Харингтон и шотландка Лесли познакомились в 2012 году на съемках "Игры престолов", где им достались роли героя таинственного происхождения Джона Сноу и притягательной девушки Игритт из племени "одичалых".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Невесту к алтарю повел ее отец

Перед началом церемонии Харрингтон и Лесли поприветствовали пришедших поздравить их поклонников.

Среди гостей были их коллеги по сериалу актеры Эмилия Кларк ("мать драконов" Дейенерис Таргариен), Софи Тернер (Санса Старк), Мэйси Уильямс (Арья Старк) и Питер Динклэйдж (Тирион Ланнистер).

Правообладатель иллюстрации Wardhill Castle Image caption Свадебное торжество прошли в замке Вардхилл

Конкретные планы о деталях свадьбы, обнародованы не были, но ее дата - 23 июня, появилась в записях отдела актов регистрации гражданского состояния городка Хантли в графстве Абердиншир.

Завзятые фанаты "Игры престолов" были счастливы, когда узнали, что их любимые актеры поженятся в реальной жизни.

Кит и Роуз - ровесники, им обоим 31 год.

В течение последующих почти пяти лет после знакомства актеры не распространялись о своих чувствах.

"Когда вам кто-то нравится, а в фильме вы играете влюбленных, влюбиться в реальной жизни очень легко", - признался актер в интервью журналу L'Uomo Vogue.

Правообладатель иллюстрации HBO/SKY Image caption Англичанин Кит Харингтон и шотландка Роуз Лесли познакомились в 2012 году во время съемок "Игры престолов"

Правообладатель иллюстрации Sky Atlantic Image caption Среди гостей свадьбы была Эмилия Кларк, сыгравшая в сериале Дейнерис Таргариен

До этого в СМИ ходили слухи о том, что пара собирается пожениться, однако ни Лесли, ни Харингтон не подтверждали эти сообщения.

Для многих фанатов саги их отношения в реальной жизни стали сюрпризом.

О помолвке они объявили в сентябре прошлого года. Официальное сообщение о предстоящем событии было опубликовано в газете Times.

Image caption Сообщение о помолвке пара опубликовала в газете Times, подписавшись "Кит, сын Дэвида и Деборы Харингтон из Вустершира, и Роуз, средняя дочь Себастьяна и Кэнди Лесли из Абердиншира"

Лесли прекратила работу в сериале два года спустя после начала съемок, когда ее героиня погибла. А Харингтон стал одной из главных звезд "Игры престолов", снявшись во всех семи сезонах.

Харингтон также потребовал у продюсеров сериала выходной для всей съёмочной группы, полушутя сказав им, что авторы фильма виноваты в том, что он женится, поскольку свели его с Роуз на съемочной площадке.