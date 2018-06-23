В Шотландии состоялась свадьба звезд "Игры престолов" Кита Харингтона и Роуз Лесли
В субботу на севере Шотландии состоялась свадьба Кита Харингтона и Роуз Лесли - звезд телесериала "Игра престолов". О помолвке актеров было объявлено в сентябре прошлого года.
Церемония бракосочетания прошла неподалеку от города Инверури в графстве Абердиншир. После официальной части молодожены отправились на свадебное торжество в замок Вардхилл, который принадлежит отцу Лесли - Себастьяну Лесли. Вместо лимузина они выбрали старый Land Rover, украшенный конфетти.
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Англичанин Харингтон и шотландка Лесли познакомились в 2012 году на съемках "Игры престолов", где им достались роли героя таинственного происхождения Джона Сноу и притягательной девушки Игритт из племени "одичалых".
Перед началом церемонии Харрингтон и Лесли поприветствовали пришедших поздравить их поклонников.
Среди гостей были их коллеги по сериалу актеры Эмилия Кларк ("мать драконов" Дейенерис Таргариен), Софи Тернер (Санса Старк), Мэйси Уильямс (Арья Старк) и Питер Динклэйдж (Тирион Ланнистер).
Конкретные планы о деталях свадьбы, обнародованы не были, но ее дата - 23 июня, появилась в записях отдела актов регистрации гражданского состояния городка Хантли в графстве Абердиншир.
Завзятые фанаты "Игры престолов" были счастливы, когда узнали, что их любимые актеры поженятся в реальной жизни.
Кит и Роуз - ровесники, им обоим 31 год.
В течение последующих почти пяти лет после знакомства актеры не распространялись о своих чувствах.
"Когда вам кто-то нравится, а в фильме вы играете влюбленных, влюбиться в реальной жизни очень легко", - признался актер в интервью журналу L'Uomo Vogue.
До этого в СМИ ходили слухи о том, что пара собирается пожениться, однако ни Лесли, ни Харингтон не подтверждали эти сообщения.
Для многих фанатов саги их отношения в реальной жизни стали сюрпризом.
О помолвке они объявили в сентябре прошлого года. Официальное сообщение о предстоящем событии было опубликовано в газете Times.
Лесли прекратила работу в сериале два года спустя после начала съемок, когда ее героиня погибла. А Харингтон стал одной из главных звезд "Игры престолов", снявшись во всех семи сезонах.
Харингтон также потребовал у продюсеров сериала выходной для всей съёмочной группы, полушутя сказав им, что авторы фильма виноваты в том, что он женится, поскольку свели его с Роуз на съемочной площадке.