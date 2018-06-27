В Таиланде четвертые сутки ищут пропавших в пещере детей

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Проведение поисково-спасательных работ осложняется проливными дождями.

В Таиланде уже четверо суток продолжаются поиски пропавших 12 подростков и их тренера по футболу. Предположительно, юные футболисты и их наставник оказались заблокированы в пещере Тхам Луанг из-за наводнения.

Проведение поисково-спасательных работ осложняют продолжающиеся в этом районе проливные дожди.

Спасатели сейчас пытаются найти еще один вход в пещеру, так как главный оказался недоступен из-за поднимающейся воды.

Связь с группой подростков была потеряна в минувшую субботу, 23 июня. С тех пор никто из команды не выходил на связь. Единственное, что указывает на их местонахождение, - это велосипеды, оставленные у входа в пещеру.

Спасатели предприняли попытки откачать воду из затопленных участков пещеры, однако эти усилия оказались напрасными, после того как в ночь на среду дожди усилились и уровень воды в пещере вновь значительно поднялся.

Спасатели используют дрон, оснащенный датчиками температуры, однако из-за низких облаков дрон не может работать на необходимой высоте. Спасателям помогают десятки волонтеров - в основном это дайверы, имеющие опыт работы в затопленных пещерах.

Во время сезона дождей, который в Таиланде продолжается с июня по октябрь, уровень воды в пещере поднимается до 5 метров. Однако, как отмечается, в пещерном комплексе Тхам Луанг есть незатопляемые сухие камеры, в одной из которых и могут находиться подростки. Поэтому, по словам спасателей, велика вероятность, что дети и тренер живы, - хотя, как отмечают представители властей, у подростков нет с собой еды.

Во вторник водолазы, участвующие в поисках группы, сообщили, что обнаружили в пещере свежие следы.

В пропавшей группе - подростки в возрасте от 11 до 16 лет, их тренеру - 25 лет. Поиски юных футболистов начались поздно вечером в субботу - после того как их родители сообщили, что дети не вернулись домой.

Image caption Пещерный комплекс Тхам Луанг Нанг Нон популярен у туристов, общая длина ходов составляет 6-8 км

Image caption В Таиланде во время сезона дождей, который продолжается с июня по октябрь, часто возникает опасность наводнений.

Image caption Велосипеды подростков, оставленные около входа в пещеру

Image caption В поисково-спасательной операции участвует более 1000 человек - в том числе военные, водолазы и спецназ

Image caption Военные и спасатели ищут еще один проход в пещеру, так как основной вход, расположенный довольно низко, затоплен

Image caption В поисково-спасательной операции задействованы вертолеты

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Военные пытались откачать воду из затопленных участков пещеры