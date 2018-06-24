Выборы в Турции: побеждает Эрдоган и его партия

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Эрдоган, проголосовав, заявил журналистам, что Турция проходит через "демократическую революцию"

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидирует в выборах главы государства по итогам подсчета более половины голосов, сообщают турецйкие государственные СМИ.

Эрдоган набирает почти 56% голосов по итогам подсчета 62% бюллетеней, на втором месте кандидат от оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Мухаррем Индже с 29%.

Если Эрдоган наберет больше половины голосов по итогам подсчета всех бюллетеней, он выиграет выборы в первом туре.

Одновременно с президентскими в стране проходят парламентские выборы, на которых пока побеждает партия Эрдогана.

Избиркомы подсчитали 44% бюллетеней в парламентских выборах.

"Партия справедливости и развития" Эрдогана лидирует с 46% голосов, "Республиканская народная партия", основная оппозиционная сила в Турции, набирает 20%, сообщает государственное Анатолийское информагентство.

Явку на выборах оно оценивает в 87%.

Оппоненты обвиняют агентство в предвзятости из-за того, что оно, в первую очередь, объявляет результаты с территорий, где традиционно поддерживают Эрдогана. Если это так, то разрыв между "Партией справедливости и развития" и соперниками будет сокращаться по мере того как обрабатываются бюллетени.

Как отмечает корреспондент Би-би-си Селин Гирит, данные, приведенные государственным агентством, отличаются от информации независимых наблюдателей.

Пропустить Twitter пост , автор: @selingirit #TurkeyElection: Dramatic difference in the 1st results reported by state run Anadolu agency and the network of independent monitors. One puts Mr Erdogan’s votes at 58%, the latter says it’s at 48%. What is the final outcome going to be? Turkey awaits w/ stomachs in knots https://t.co/EjlFZUqQDC — Selin Girit (@selingirit) 24 июня 2018 г.

"Серьезная разница между первыми результатами, о которых сообщает Анатолийское информагентство, и наблюдениями независимых организаций. Одни говорят, что у Эрдогана 58% голосов, другие - что 48%. Каким будет результат? Вся страна ждет с волнением.

В Турции продолжает действовать чрезвычайное положение, введенное после попытки переворота в июле 2016 года.

Нынешние выборы изначально должны были пройти в 2019 году, однако Эрдоган решил сдвинуть дату.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Основной соперник Эрдогана - бывший школьный учитель Мухаррем Индже

В последний день предвыборной кампании два основных соперника - Эрдоган и Индже - выступили на многочисленных митингах своих сторонников, при этом каждый заявил о своем сопернике, что тот не способен управлять страной.

Индже, который сумел в краткие сроки провести успешную избирательную кампанию и вдохнул новые силы в деморализованную турецкую оппозицию, пообещал дать отпор "сползанию к авторитарному правлению", которое, по его мнению, страна переживает при Эрдогане.

Честно ли проходит голосование?

На участках приняты повышенные меры безопасности - перед голосованиям некоторые политики выражали озабоченность тем, что избирателей могут запугать, или будут предприняты попытки как-то еще воздействовать на итоги выборов.

ЦИК Турции уже пообещал расследовать сообщения о нарушениях в южной провинции Шанлыурфа.

Что будет, если выиграет Эрдоган?

Он приступит к своему второму президентскому сроку в ускоренном темпе и с утроенной силой.

Когда-то это была в основном церемониальная должность, однако в апреле 2017 года 51% турецких избирателей поддержали новую конституцию, которая наделила президента новыми полномочиями.

Они включают в себя:

Право напрямую назначать высших должностных лиц, включая министров, вице-президентов и прочих первых лиц государства;

Право воздействовать на систему правосудия;

Право вводить режим чрезвычайного положения.

Должность премьер-министра вскоре будет упразднена.

Критики давно обвиняют Эрдогана в попытке насадить авторитарный режим в стране, и его оппоненты пообещали в своих предвыборных программах, что не будут поддерживать эти конституционные изменения.

Если президент Эрдоган потеряет голоса и в президентском, и в парламентском волеизъявлении, то политический климат в Турции существенно изменится.

Однако, если результаты разойдутся в президентском и в парламентском голосованиях, это может означать новый период нестабильности на годы вперед.

Турция переживает непростые времена с 2016 года, когда произошла попытка переворота.

Турецкие власти обвинили в этом проживающего в США духовного лидера Фетхуллу Гюлена, который это последовательно отрицает, а также сторонников возглавляемого им движения "Хизмет".

По данным ООН, в результате правительственной стратегии закручивания гаек и борьбы с инакомыслием более 160 тысяч человек в Турции оказались за решеткой после попытки переворота.