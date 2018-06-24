Выборы в Турции: побеждает Эрдоган и его партия
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидирует в выборах главы государства по итогам подсчета более половины голосов, сообщают турецйкие государственные СМИ.
Эрдоган набирает почти 56% голосов по итогам подсчета 62% бюллетеней, на втором месте кандидат от оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Мухаррем Индже с 29%.
Если Эрдоган наберет больше половины голосов по итогам подсчета всех бюллетеней, он выиграет выборы в первом туре.
Одновременно с президентскими в стране проходят парламентские выборы, на которых пока побеждает партия Эрдогана.
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Избиркомы подсчитали 44% бюллетеней в парламентских выборах.
"Партия справедливости и развития" Эрдогана лидирует с 46% голосов, "Республиканская народная партия", основная оппозиционная сила в Турции, набирает 20%, сообщает государственное Анатолийское информагентство.
Явку на выборах оно оценивает в 87%.
Оппоненты обвиняют агентство в предвзятости из-за того, что оно, в первую очередь, объявляет результаты с территорий, где традиционно поддерживают Эрдогана. Если это так, то разрыв между "Партией справедливости и развития" и соперниками будет сокращаться по мере того как обрабатываются бюллетени.
Как отмечает корреспондент Би-би-си Селин Гирит, данные, приведенные государственным агентством, отличаются от информации независимых наблюдателей.
"Серьезная разница между первыми результатами, о которых сообщает Анатолийское информагентство, и наблюдениями независимых организаций. Одни говорят, что у Эрдогана 58% голосов, другие - что 48%. Каким будет результат? Вся страна ждет с волнением.
В Турции продолжает действовать чрезвычайное положение, введенное после попытки переворота в июле 2016 года.
Нынешние выборы изначально должны были пройти в 2019 году, однако Эрдоган решил сдвинуть дату.
В последний день предвыборной кампании два основных соперника - Эрдоган и Индже - выступили на многочисленных митингах своих сторонников, при этом каждый заявил о своем сопернике, что тот не способен управлять страной.
Индже, который сумел в краткие сроки провести успешную избирательную кампанию и вдохнул новые силы в деморализованную турецкую оппозицию, пообещал дать отпор "сползанию к авторитарному правлению", которое, по его мнению, страна переживает при Эрдогане.
Честно ли проходит голосование?
На участках приняты повышенные меры безопасности - перед голосованиям некоторые политики выражали озабоченность тем, что избирателей могут запугать, или будут предприняты попытки как-то еще воздействовать на итоги выборов.
ЦИК Турции уже пообещал расследовать сообщения о нарушениях в южной провинции Шанлыурфа.
Что будет, если выиграет Эрдоган?
Он приступит к своему второму президентскому сроку в ускоренном темпе и с утроенной силой.
Когда-то это была в основном церемониальная должность, однако в апреле 2017 года 51% турецких избирателей поддержали новую конституцию, которая наделила президента новыми полномочиями.
Они включают в себя:
- Право напрямую назначать высших должностных лиц, включая министров, вице-президентов и прочих первых лиц государства;
- Право воздействовать на систему правосудия;
- Право вводить режим чрезвычайного положения.
- Должность премьер-министра вскоре будет упразднена.
Критики давно обвиняют Эрдогана в попытке насадить авторитарный режим в стране, и его оппоненты пообещали в своих предвыборных программах, что не будут поддерживать эти конституционные изменения.
Если президент Эрдоган потеряет голоса и в президентском, и в парламентском волеизъявлении, то политический климат в Турции существенно изменится.
Однако, если результаты разойдутся в президентском и в парламентском голосованиях, это может означать новый период нестабильности на годы вперед.
Турция переживает непростые времена с 2016 года, когда произошла попытка переворота.
Турецкие власти обвинили в этом проживающего в США духовного лидера Фетхуллу Гюлена, который это последовательно отрицает, а также сторонников возглавляемого им движения "Хизмет".
По данным ООН, в результате правительственной стратегии закручивания гаек и борьбы с инакомыслием более 160 тысяч человек в Турции оказались за решеткой после попытки переворота.