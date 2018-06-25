В Гринвиче вновь заработала королевская обсерватория - 60 лет спустя

Правообладатель иллюстрации Dr Lee Sproats Image caption Пользоваться телескопом смогут и профессионалы, и любители

Королевская обсерватория в Гринвиче вновь займется изучением звездного неба - после 60-летнего перерыва.

Новые телескопы были установлены в Альтазимутальном павильоне. Это недавно отреставрированное здание, построенное в конце XIX века, является памятником архитектуры.

Объект будет носить имя Энни Маундер - одной из первых женщин в научном коллективе Гринвичской обсерватории. Она получила известность благодаря своим работам по исследованию Солнца.

Новым оборудованием смогут воспользоваться как ученые-астрономы, так и любители, в том числе школьники.

Правообладатель иллюстрации National Maritime Museum, London Image caption Нынешние технологии позволяют получать замечательные результаты

Королевская обсерватория в Гринвиче была основана в 1675 году по распоряжению Карла II. Она занималась составлением карт звездного неба для ориентирования мореплавателей.

Научной деятельностью обсерватория занималась почти триста лет, до 1957 года, после чего было решено перенести работу в сельскую местность из-за лондонского смога и светового загрязнения. Но поскольку теперь воздух стал чище, а технологии значительно продвинулись, у астрономов вновь появилась возможность получать качественные снимки звездного неба непосредственно из британской столицы, рассказал сотрудник обсерватории Брендан Оуэнс.

"Решить проблему смога мы можем с помощью узкополосных светофильтров. Также сейчас существуют новые методы обработки изображения. Мы можем фотографировать с очень высокой частотой кадров и использовать наиболее четкие из них, чтобы получать конечный результат. Эта методика получила название "фото на удачу", - объяснил астроном.

Правообладатель иллюстрации National Maritime Museum, London Image caption С помощью телескопа можно изучать Солнце - как когда-то это делала сама Энни Маундер

Астрографический телескоп "Энни Маундер" объединяет в себе четыре инструмента: в его основе находится телескоп системы Шмидта-Кассегрена с апертурой 35,5 см, окруженный тремя рефракторами меньшего размера.

С его помощью можно изучать Солнце и планеты Солнечной системы, а также далекие звезды и планетарные туманности.

Особенно примечательна способность системы вести наблюдение за Солнцем - поскольку именно его изучению посвятила много лет Энни Маундер.

Правообладатель иллюстрации Dr Lee Sproats Image caption Потребуется время, чтобы новое оборудование заработало на полную мощность

Кто такая Энни Маундер?

Маундер - одно из незаслуженно забытых имен британской астрономии. Она поступила на службу в Гринвичскую обсерваторию в 1891 году в качестве "леди-калькулятора" - так тогда называли женщин, помогавших своим коллегам-мужчинам с вычислениями.

Однако вскоре она сама стала экспертом в изучении небесных светил и в сотрудничестве со своим супругом Уолтером сделала несколько выдающихся открытий в изучении циклов солнечной активности.

В силу особенностей того времени вся слава от этих открытий досталась Уолтеру. И лишь недавно ее вклад в их совместную работу был оценен по достоинству.

"Она работала в коллективе Гринвича до 1895 года, после чего ей пришлось уволиться. По правилам того времени, занимать должность на госслужбе могли лишь незамужние женщины, - объясняет куратор обсерватории Луиза Девой. - Но она продолжила научную деятельность, в частности, в сотрудничестве с Британской ассоциацией астрономов. Она вернулась в Гринвич добровольцем во время Первой мировой войны, поскольку большая часть работавших там астрономов-мужчин ушли на фронт".

"Новый телескоп позволит получать прекрасные фотографии Солнца, - уверяет доктор Девой. - В нем установлен специальный Hα-светофильтр для наблюдения за солнечной активностью, например, солнечными вспышками".

Правообладатель иллюстрации Alfred Johnson/Annie Maunder's family Image caption Энни Маундер во время экспедиции на Ньюфаундленде

Новый телескоп был куплен на пожертвования членов музея обсерватории, частных меценатов и других представителей общественности. Всего для проекта было собрано 150 тысяч фунтов (около 200 тысяч долларов).

Благодаря этим средствам удалось отреставрировать Альтазимутальный павильон, которому требовался капитальный ремонт.

"Это красивое здание викторианской эпохи, которое серьезно пострадало в результате бомбардировок. Половина здания была разрушена во время Второй мировой войны, - говорит Брендан Оуэнс. - Его внешний вид был восстановлен, когда обсерватория стала музеем, но реставрация не была доведена до конца, и со временем кирпичная кладка начала разрушаться, а внутри ощущалась сильная сырость. Когда было принято решение о реставрации, мы могли ограничиться лишь музеем, однако нам стало понятно, что есть прекрасная возможность превратить его в современную обсерваторию".

По словам Оуэнса, потребуется время, чтобы оборудование заработало на полную мощность. Сейчас ведутся переговоры с университетами о том, кто мог бы наиболее эффективно использовать обсерваторию для своих исследований.

По сложившейся традиции, Гринвичская обсерватория надеется максимально привлечь общественность. Изображения, полученные при помощи телескопа, будут выкладываться в интернет, а полученные материалы - передаваться учебным заведениям. Также в обсерватории будут проводиться семинары.

На первом этаже павильона будет размещена выставка, часть которой посвящена жизни Энни Маундер.