Салах и чеченское гостеприимство. Из-за чего разгорелся скандал?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Сам Мохаммед Салах пока не комментировал информацию о своем уходе

Сообщения СМИ о возможном уходе Мохаммеда Салаха из сборной Египта по футболу в связи с его визитом в Чечню вызвали большой резонанс. Чеченские власти назвали репортаж Си-эн-эн фальшивкой, представитель сборной заявил, что Салах не уходит.

Русская служба Би-би-си рассказывает, как развивался скандал.

Кто первым сообщил об уходе Салаха?

Американский телеканал Си-эн-эн сообщил со ссылкой на источник в окружении футболиста, что Салах якобы задумался об уходе из сборной после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил ему звание почетного гражданина республики.

По словам источника, Салах чувствует себя уязвимым после того, что произошло в Чечне, не хочет быть вовлечен в не связанные с футболом истории и использован в чьих-то политических интересах.

Аналогичные сведения позднее опубликовало и агентство Ассошиэйтед пресс, которое ссылалось на два источника, близких к игроку.

Арабская служба Би-би-си связалась с адвокатом Салаха, который сказал, что пока не готов комментировать эту информацию, однако опровергать ее также не стал.

Сам Салах пока не давал комментариев, однако в египетской сборной заявили, что никаких планов покидать сборную у звезды "Ливерпуля" нет.

"Салах находится на тренировочной базе и тренируется вместе со своими коллегами. Он присутствовал на всех матчах. Он ничего такого не сообщал руководству делегации. Не было никакого разговора на эту тему", - цитирует телеканал RT главу информационного отдела сборной Египта Усаму Исмаила.

Что Салах и сборная Египта делали в Чечне?

Сборная Египта выбрала столицу Чечни Грозный в качестве тренировочной базы для подготовки к чемпионату мира.

Власти Чечни постоянно старались демонстрировать гостеприимство по отношению к гостям, но иногда оно приобретало весьма своеобразные формы: например, 15 июня Мохаммеду Салаху на день рождения вручили 100-килограммовый торт с золотой бутсой, сообщало агентство Рейтер.

22 июня игроки команды приняли участие в пятничном намазе в мечети "Сердце Чечни", после чего отправились на торжественный ужин в честь сборной, организованный Рамзаном Кадыровым.

После этого Кадыров сообщил в своем "Инстаграме", что подписал указ о присвоении спортсмену звания почетного гражданина Чечни.

Кадыров также посещал тренировки египетских спортсменов и фотографировался с Салахом на стадионе.

Правда, как писало издание New York Times, на одну из таких "фотосессий" Салаха привезли прямо из номера отеля в личном автомобиле Кадырова, а перед этим футболиста разбудили.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Кадыров назвал Мохаммеда Салаха "самым лучшим футболистом в мире и идеальным человеком"

Решение египетской сборной тренироваться в Чечне раскритиковали правозащитники: организация Human Rights Watch заявила, что чеченский лидер пытается с помощью египетских спортсменов повысить свой престиж.

В ответ на это Кадыров сказал, что он не приглашал египетскую сборную тренироваться в Чечню, а игроки сами выбрали этот регион для подготовки к чемпионату.

Чеченские власти также утверждают, что не использовали футболиста в политических целях.

"Си-эн-эн прекрасно знает, что Рамзан [Кадыров] ни в каких политических целях Салаха не использовал. Команда и руководство команды категорически опровергли сообщения Си-эн-эн о том, что Салах пребывает в плохом настроении", - сказал пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов.

В интервью "Коммерсанту FM" Каримов назвал репортаж Си-эн-эн "фальшивкой" и "бессовестной ложью".

Почему портрет Салаха убрали с самолета сборной?

Отношения Салаха с футбольным руководством страны в последнее время складываются весьма непросто. Еще весной между главной звездой сборной и спортивными функционерами возникли трения из-за самолета национальной сборной.

На ливрее лайнера разместили портрет Салаха и логотип спонсора сборной, телекоммуникационного оператора WE. Но Салаху это соседство не понравилось. Дело в том, что у него заключен рекламный контракт с конкурирующей мобильной компанией Vodafone.

Агент Салаха потребовал объяснений, но ответа не получил. Разозлился и сам футболист, написавший в "Твиттере": "Извините, но это большое оскорбление… Я надеялся, что решение вопроса будет быстрым. Но так не вышло".

Пошли слухи, что из-за разногласий Салах может не поехать на чемпионат мира. В конфликт пришлось вмешаться министру спорта Египта Халеду Абдель-Азизу. В итоге изображение Салаха с борта самолета убрали.