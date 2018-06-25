ЧМ-2018: Уругвай разгромил сборную России

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Сборная России по футболу проиграла Уругваю со счетом 3:0 в матче за первое место в группе A. Это первое поражение российских футболистов на ЧМ-2018. Теперь российская сборная сыграет в плей-офф с командой, которая займет первое место в группе B.

Русская служба Би-би-си вела онлайн-трансляцию матча.

Уругвайцы открыли счет на 10-й минуте голом Луиса Суареса со штрафного.

На 23-й минуте уругвайцы удвоили преимущество - после удара Диего Лаксальта мяч влетел в ворота российской сборной, срикошетив от ноги Дениса Черышева.

Третий гол на 90-й минуте забил Эдинсон Кавани.

За десять минут до окончания первого тайма российские футболисты остались на поле в меньшинстве. Защитник Игорь Смольников в своей дебютной игре на ЧМ получил две желтые карточки и был удален.

Главная надежда российской сборной - 22-летний полузащитник Александр Головин - в матче против Уругвая не участвовал. Он получил желтую карточку в матче с Саудовской Аравией и мог пропустить следующую игру, если бы заработал вторую.

Что дальше

Сборная России, победившая команды Саудовской Аравии и Египта, выходит в 1/8 финала со второго места.

Команда, которая финиширует на второй строчке в группе А, встретится со сборной, ставшей первой в группе B (1 июля в "Лужниках").

Первое место в группе B пока занимает Испания, которая при равенстве очков и забитых мячей опережает Португалию по дополнительному показателю - сумме баллов фэйр-плей (испанцы получили в двух матчах одну желтую карточку, а Португалия - две).

Но и сборная Ирана, на счету которой сейчас три очка, пока еще сохраняет шансы на выход в плей-офф.

Как распределятся места в группе B, станет известно позже в понедельник - после того как Португалия сыграет с Ираном, а Испания - с Марокко.