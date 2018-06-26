Прохоров отсудил у Навального рубль за обвинения в коррупции

Правообладатель иллюстрации Vyacheslav Prokofiev/TASS Image caption Навальный должен миллиардеру один рубль

Люблинский суд Москвы удовлетворил иск о защите чести и достоинства, поданный миллиардером Михаилом Прохоровым к оппозиционеру Алексею Навальному. Поводом для разбирательства стала публикация, в которой Навальный обвинил Прохорова в даче взятки.

Оппозиционер утверждал, что предприниматель фактически дал взятку вице-премьеру Александру Хлопонину, купив у него итальянскую виллу по сильно завышенной цене. Суд обязал Навального опровергнуть эту информацию, а также взыскал с него в пользу Прохорова один рубль, как и просил миллиардер.

"Иск Прохорова Михаила Дмитриевича удовлетворить в полном объеме", - огласила решение судья Марина Васина. Опровержение должно быть опубликовано в течение 10 дней. На обжалование решения защите отводится месяц.

Как прошел суд

Ни Прохоров, ни Навальный на заседание суда не пришли - их интересы представляли адвокаты. Юристы Навального отмечали, что он не был должным образом извещен, так как находился под арестом. Письмо, отправленное ему на домашний адрес, вернулось обратно, так как не было вручено.

В связи с этим юристы Навального просили перенести заседание. Однако адвокат Прохорова отметил, что Навальный комментировал факт подачи иска - а значит он в курсе того, что иск подан. Судья заседание переносить не стала.

Тогда юристы Навального еще раз попросили отложить заседание - уже в связи с тем, что отправили в Следственный комитет заявление с требованием проверить сделку между Прохоровым и Хлопониным и ждут на него ответа.

Представитель миллиардера в ответ отметил, что, прежде чем обвинять его клиента в совершении преступления, ответчикам стоило бы как раз хотя бы дождаться ответа на свое заявление со стороны следственных органов. Обвинения в адрес Прохорова юрист назвал "оголтелыми и ничем не подтвержденными".

Адвокат Прохорова отметил, что существенную часть своего расследования Навальный взял из материала на сайте Би-би-си, в котором, однако, обвинений в даче взятки в адрес Прохорова не было.

Юристы Навального просили вызвать Хлопонина в суд в качестве свидетеля. Представитель Прохорова считал, что бывший постпред не имеет отношения к делу, так как главное - то, что миллиардера обвинили в получении взятки несмотря на отсутствие решения суда, подтверждающего этот факт.

По этой же причине представитель Прохорова отказался отвечать на вопросы юристов Навального, связанные с отношениями миллиардера с Хлопониным и о продаже виллы. На все эти вопросы он отвечал, что эта информация не имеет отношения к делу.

Сам Хлопонин, который вице-премьером быть перестал, не получив переназначение в новый кабинет министров, исков к Навальному подавать не стал.

Свое выступление в суде представитель Прохорова закончил словами, которые в фильме "Жизнь Дэвида Гейла" приписывались Адольфу Гитлеру: "Для искоренения скверны в обществе можно идти на любые действия". По мнению юриста, команда Навального также демонстрирует готовность идти на всё в своей борьбе с коррупцией.

За что миллиардер судился с оппозиционером. Коротко

Можно ли считать взяткой покупку виллы по завышенной цене? Версия Навального Версия Прохорова Вице-премьер Хлопонин купил в 2008 году дом в Италии за 11 млн евро. Спустя девять лет он продал его предпринимателю Прохорову за 35.5 млн евро. Рынок недвижимости так не вырос, такая вилла столько не стоит. Заключение договора купли-продажи недвижимости не может быть квалифицировано как дача взятки. Она может быть подтверждена только вступившим в законную силу приговором суда. В отношении Прохорова такого приговора нет. Хлопонин курировал в правительстве недропользование. У Прохорова есть интересы в этой сфере. "Если олигарх платит чиновнику, курирующему сферу его интересов (недра), 100 рублей за что-то, что стоит 10, мы называем это взяткой". Дача взятки подразумевает совершение должностным лицом действий в пользу взяткодателя. Навальный не сообщил, что именно сделал или должен был сделать для Прохорова Хлопонин, будучи вице-премьером.

Как выяснила в конце апреля Русская служба Би-би-си, офшор, связанный с миллиардером, купил у вице-премьера небольшую виллу в итальянском Форте-дей-Марми. Сделка состоялась в конце декабря 2017 года, а весной Хлопонин отчитался о рекордном заработке за 2017 год в 2,9 млрд руб.

Его представители объяснили появление денег продажей итальянской недвижимости. Опрошенные Би-би-си риелторы признали, что стоимость домов в Форте-дей-Марми обычно значительно ниже.

Спустя несколько дней после публикации материала Би-би-си Навальный обнародовал свое расследование. Он выложил договор купли-продажи, из которого следовало, что связанная с Прохоровым компания купила виллу Хлопонина за 35,5 млн евро.

Политик также посчитал такую цену за дом в 818 кв. м завышенной. "Прохоров покупает себе не средненького пошиба виллу (которая ему-то уж точно не нужна), а одного из высших чиновников правительства России, - написал в блоге политик. - Как минимум 25 миллионов евро - это взятка, оформленная таким простым образом".

Позднее Навальный опубликовал и договор покупки Прохоровым своей виллы в 2008 году, из него следовало, что вице-премьер приобрел дом за 11 млн евро - в 3,25 раз дешевле, чем она обошлась Прохорову девять лет спустя.

"Есть олигарх, есть чиновник, курирующий сферу, в которой у олигарха интерес. И есть актив, купленный по стоимости, завышенной в три раза", - написал Навальный, утверждая, что продажа виллы - это якобы взятка.

Правообладатель иллюстрации Vyacheslav Prokofiev/TASS Image caption Хлопонин и Прохоров учились вместе и вместе работали в бизнесе

Именно эти слова и стали поводом для обращения Прохорова в суд. Как отмечалось в его исковом заявлении, заключение договора купли-продажи не может быть квалифицировано как дача взятки. "Дача взятки может быть подтверждена только одним способом - вступившим в законную силу приговором суда", - говорилось в заявлении Прохорова. Истец отметил, что в отношении него такого приговора не было.

Кроме того, в иске подчеркивалось, что дача взятки в соответствии с уголовным кодексом предполагает либо совершение должностным лицом каких-либо действий в пользу взяткодателя либо, напротив, намеренное и выгодное взяткодателю бездействие со стороны чиновника.

При этом Навальный не сообщил, какие именно действия Хлопонин выполнил или не выполнил для Прохорова, говорилось в заявлении.

Image caption Поместье Прохорова называется Villa Adriana - такая табличка висит у въезда на территорию.

Навальный, получив иск, выразил разочарование - по его мнению, Прохоров должен был объяснить, с чем связана такая высокая цена виллы.

Прохоров через суд потребовал от Навального опровергнуть утверждения, сделанные в материале, опубликованном политиком на своем сайте и в блоге на YouTube.

При этом предприниматель просил оппозиционера зачитать резолютивную часть решения суда, записав процесс на видео и добавить к ролику с расследованием на YouTube. Отредактировать уже опубликованный видеоролик и сохранить его на том же URL-адресе на YouTube, как этого требовал Прохоров, невозможно чисто технически.

Навальный уже проигрывал иски о защите чести и достоинства, которые получал после своих расследований от бизнесменов.

Так, в мае 2017 года миллиардер Алишер Усманов добился через тот же Люблинский суд, чтобы политик удалил фрагменты своего фильма "Он вам не Димон" о премьере Дмитрии Медведеве. Суд признал сведения о том, что Усманов дал взятку Медведеву через пожертвование участка на Рублевке, порочащими честь бизнесмена. Иск Усманова рассматривала та же судья.