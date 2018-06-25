Суд продлил испытательный срок Навальному. Что это значит?

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Суд в Москве удовлетворил ходатайство ФСИН и на один год продлил испытательный срок политику Алексею Навальному, получившему условный срок по делу "Кировлеса".

Условный срок может превратиться в реальный, возможность участвовать в выборах отодвигается, сказала Би-би-си его адвокат.

Симоновский суд Москвы в понедельник продлил испытательный срок до 8 июля 2019 года. Этот срок должен был истечь этим летом.

О том, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) в очередной раз требует продления испытательного срока, стало известно 8 июня, когда оппозиционер был под административным арестом за акцию "Он нам не царь", которая прошла в России накануне инаугурации президента Владимира Путина.

Свое требование ФСИН мотивировала наличием у Навального трех правонарушений (какие именно, не уточняется), за которые тот привлекался к административной ответственности. Ранее служба уже не раз предлагала продлить испытательный срок политику, но суды отказывали ей в этом.

В этот раз Навальный просил отложить заседание из-за болезни его адвоката Ольги Михайловой, но суд не нашел для этого оснований, предоставив ему госзащитника, пишет Интерфакс.

Навальный пообещал обжаловать решение в Мосгорсуде.

Что это значит? Объясняет адвокат

В свою очередь, адвокат Михалова пояснила, что если решение Симоновского суда вступит в силу, то ФСИН получит возможность обратиться с ходатайством об изменении условного срока на реальный.

"На год продлен испытательный срок, в течение которого условный срок, который был назначен ему судом в виде пяти лет условного наказания, в любой момент может превратиться в реальный. То есть в течение года опять этот дамоклов меч будет над ним висеть", - сказала Михайлова Русской службе Би-би-си.

Кроме того, по ее словам, теперь Навальный должен четыре раза в месяц (по понедельникам) отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции ФСИН.

"А до этого было два раза в месяц. Они таким образом хотят полностью лишить его свободы передвижения, чтобы он постоянно находился в Москве и каждую неделю приходил отмечаться по этому делу", - считает адвокат.

"Суд по собственной инициативе назначил ему государственного защитника, несмотря на то что было заявлено три ходатайства о том, что в данной ситуации адвокат по назначению, адвокат-дублер, не имеет права его защищать", - посетовала Михайлова.

Выборы еще дальше

Кроме того, это может повлиять на возможность выдвижения Навального на выборах. Закон запрещает баллотироваться россиянам, имеющим судимость по тяжкой статье. До сих пор это ограничение в случае с Навальным составляло ближайшие 10 лет.

Теперь, если решение суда не отменят, Навальный еще 11 лет не сможет баллотироваться, пояснила Михайлова.

На основании этого запрета Навальный не был зарегистрирован кандидатом в президенты России на выборах в марте этого года. Он оспаривал отказ в суде, но безуспешно.

Навальный был дважды осужден условно. В 2014 году суд признал его виновным в мошенничестве по делу "Ив Роше" и приговорил к трем с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком в пять лет. В августе прошлого года Симоновский суд продлил испытательный срок до конца декабря 2020 года.

Другое дело в отношении Навального - о хищении средств у компании "Кировлес" - рассматривалось два раза. Первый приговор по делу "Кировлеса" был вынесен кировским судом в 2013 году. Оппозиционера признали виновным в мошенничестве и приговорили к пяти годам условно.

Однако в ноябре 2016 года приговор был отменен Верховным судом России в связи с решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), дело было направлено на новое рассмотрение.

По его итогам, в феврале 2017 года, Ленинский суд Кирова снова приговорил Навального к пяти годам лишения свободы условно. В мае Кировский областной суд признал приговор законным, после чего он уступил в силу. Испытательный срок по нему - полтора года. Он и должен был истечь этим летом.