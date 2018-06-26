Конгрессвумен-демократ призвала бойкотировать Трампа и его администрацию. Ему это не понравилось

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Накал страстей из-за миграционной политики американских властей не спадает: президент США Дональд Трамп вступил в словесную перепалку с членом палаты представителей от демократов Максин Уотерс, которая призвала к бойкоту министров его администрации.

Уотерс прокомментировала произошедший на минувших выходных инцидент, когда из ресторана в штате Вирджиния выставили пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс из-за ее работы на Трампа.

По словам Уотерс, случай в Вирджинии может служить примером того, как следует относиться к президентской администрации.

"Если вы увидите кого-либо из кабинета министров в ресторане, в супермаркете, на автозаправке, выходите и окружайте их. Отвечайте им. Говорите, что им нигде больше не рады", - сказала Уотерс.

Трамп в понедельник ответил Уотерс в "Твиттере", назвав ее личностью с невероятно низким IQ, после чего написал: "Будь осторожна в своих желаниях, Макс".

Не оставил без внимания Трамп и ресторан, закрывший двери для пресс-секретаря Белого дома, посоветовав владельцам заведения сосредоточиться на мытье грязных дверей и окон, а не отказывать такому прекрасному человеку как Сара Сандерс.

Лидер демократов в палате представителей Нэнси Пелоси призвала стороны к спокойствию.

Пелоси пожурила Максин Уотерс за ее невежливые слова, но также осудила Дональда Трампа за его "ежедневную грубость".

Противоречивая практика и "ноль терпимости"

Правительство США подверглось резкой критике из-за скандальной политики разделения детей-мигрантов от их родителей на мексиканской границе.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption "Воссоедините семьи", - требуют протестующие

Согласно опросам общественного мнения, большинство американцев возмущены тем, что администрация отбирает детей, часто малолетних, у родителей, нелегально пересекших границу США.

Около двух тысяч детей нелегальных мигрантов в США были помещены в изоляторы отдельно от родителей, нарушивших миграционное законодательство.

Под давлением общественности Трамп отказался от разделения семей, при этом подтвердив приверженность политике "нулевой терпимости". Предполагается, что семьи беженцев, нелегально пересекших границу, будут отныне содержаться вместе, но где именно, пока неясно.

Как сказал в понедельник министр обороны США Джеймс Мэттис, семьи нелегальных мигрантов будут размещаться на двух военных базах в Техасе, и что Пентагон уже получил приказ обеспечить места на несколько тысяч человек.

Вместе с тем, глава пограничной службы США Кевин МакАлинан поручил своим подчиненным временно приостановить передачу нелегальных мигрантов в федеральные суды, до тех пор пока не будет выработан механизм, позволяющий не разлучать родителей с детьми.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пресс-секретаря Белого дома не пустили именно в этот ресторан

Недовольство миграционной политикой

Инцидент в ресторане Red Hen не первый связанный с миграционным скандалом случай.

На прошлой неделе глава министерства внутренней безопасности Кирстен Нильсен вынуждена была покинуть мексиканский ресторан, где недовольные ее присутствием клиенты и активисты начали кричать "Позор!" и говорить: "Если дети не могут есть спокойно, ты не можешь тоже!".

По информации флоридской газеты Tampa Bay Times, генеральный прокурор штата Пам Бонди попросила полицию сопровождать ее, после того как у выхода из кинотеатра ее окружила толпа, недовольная ее подходом к миграционному кризису.

По некоторым данным, служащие министерства внутренней безопасности получают угрозы в связи с миграционной политикой президента.

Один из служащих якобы обнаружил у себя на веранде обезглавленную и сожженную тушу животного.