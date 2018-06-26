"Красная фурия": что нужно знать о следующем сопернике России на ЧМ

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Суммарная стоимость игроков сборной Испании составляет 1,04 млрд евро

Сборная России встретится со сборной Испании в первом матче плей-офф чемпионата мира по футболу. Русская служба Би-би-си рассказывает, что нужно знать о команде по прозвищу "красная фурия".

Чтобы коротко охарактеризовать сборную Испании, достаточно сказать, что суммарная стоимость ее игроков по оценке авторитетного портала Transfermarket.de составляет 1,04 млрд евро. Немного дороже среди всех участников ЧМ эксперты оценили только состав французов (1,08 млрд евро). А за сборную России на трансферном рынке дадут в почти в 6,5 раз меньше, чем за испанцев.

Звездная команда

Понятно, что исход противостояния на чемпионате мира не определяется трансферной стоимостью команд. Но состав испанцев пестрит знаменитостями. За Испанию играют шестеро футболистов мадридского "Реала", который три года подряд не отдает никому Лигу чемпионов. Среди них и капитан сборной Серхио Рамос.

Еще три игрока представляют действующего чемпиона Испании, "Барселону". Уже бывший капитан "Барселоны" Андрес Иньеста этим летом уезжает доигрывать в Японию, но не назвать его среди лидеров сборной нельзя.

Кроме футболистов этих клубов под цвета сборной призваны игроки из мадридского "Атлетико", трех ведущих английских клубов и мюнхенской "Баварии".

В составе испанцев по-прежнему регулярно выходят на поле пять человек, ставших в 2010 году чемпионами мира.

Время былых побед

Период с 2008 по 2012-й годы - в буквальном смысле золотое время испанского футбола. В это время "красная фурия" выиграла три больших турнира подряд: два чемпионата Европы и ЧМ-2010 в ЮАР. На Евро-2008 испанцы дважды по ходу чемпионата обыграли будущих бронзовых призеров - россиян - с общим счетом 7:1.

За резким взлетом последовал не менее резкий спад. На мировом первенстве в 2014-м и европейском в 2016-м испанцы (действующие чемпионы) даже не вышли из группы. После этого в сборной сменился тренер. Висенте дель Боске передал команду Хулену Лопетеги.

Скандал вокруг тренера

Лопетеги вдохнул в сборную новую жизнь. В отборочном турнире к ЧМ-2018 команда под его руководством не потерпела ни одного поражения и всего одну игру сыграла вничью.

В ноябре 2017 года испанцы провели товарищеский матч с россиянами. Игра завершилась со счетом 3:3. Правда, с десяток игроков, выходивших тогда на поле в обеих командах, в итоге даже не поехали на ЧМ.

Не приехал на чемпионат мира и сам Лопетеги. Перед началом турнира он подписал контракт с мадридским "Реалом". В испанской футбольной федерации заявили, что Лопетеги не поставил своих нынешних работодателей в известность о намерении покинуть пост, и за день до начала турнира уволили тренера.

Освободившееся место занял спортивный директор футбольной федерации Фернандо Йерро - знаменитый в прошлом игрок "Реала" и сборной Испании. В "Реале" он успел поработать и помощником главного тренера. Но, что важнее, Йерро был спортивным директором федерации в годы триумфа испанцев, то есть причастен к титулам "красной фурии" недавнего прошлого.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Тренер испанцев Фернандо Йерро ранее был игроком клуба "Реал" и сборной Испании

Таким образом, Йерро прекрасно знает и ветеранов сборной, которые до сих пор в строю, и молодое поколение, которое представлено как раз окрепшей молодежью "Реала". Большинство перечисленных игроков публично выразило новому главному тренеру свою поддержку.

Тактика

Смена тренера не повлияла на тактику испанцев. Они любят играть в быстрый пас и разыгрывать многоходовые комбинации в одно касание у чужой штрафной. За созидание отвечает Андрес Иньеста. Порой ветерану уже не хватает скорости, но это компенсируют более быстрые партнеры по полузащите.

На острие атаки играет ударный форвард Диего Коста ("Атлетико"), известный своим провокационным поведением. На его счету уже три гола в трех матчах группового этапа, несколько театральных симуляций и одно обвинение в оскорблениях от соперника.

Разрушением чужих атак в центре поля занимается полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс. А в обороне пара опытнейших защитников Серхио Рамос - Жерар Пике из "Реала" и "Барселоны" соответственно.

Слабые места

Однако на групповом этапе чемпионата мира испанцы столкнулись с неожиданными трудностями. В первом матче против Португалии (итоговая ничья 3:3) их подвел вратарь Давид де Хеа. Голкипер, который славится невероятными сейвами, пропустил мяч, буквально катившийся ему прямо в руки.

В игре против Ирана дала сбой атака. Да, испанцы выиграли, но отчаянную оборону соперника они преодолели лишь однажды.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В обороне сборной играет пара опытнейших защитников Серхио Рамос (слева) и Жерар Пике из "Реала" и "Барселоны"

Перед последней игрой группового раунда Испания рисковала при определенном стечении обстоятельств и вовсе вылететь из группы.

Сборная Марокко, которая уже потеряла шансы на продолжение турнира, дала Испании настоящий бой. В самом начале матча ветераны Иньеста и Рамос не поделили мяч, дав возможность марокканцам открыть счет - но буквально через несколько минут полузащитник "Реала" Иско забил ответный гол.

Ближе к концу матча тот же Рамос проиграл верховую борьбу в своей штрафной и снова позволил сопернику выйти вперед. Знаменитых партнеров спас от поражения футболист, который никогда не тягался с ними в популярности: вышедший на замену Яго Аспас из скромной "Сельты" ударом пяткой забил один из самых красивых голов чемпионата.

Именно гол Аспаса в итоге позволил Испании занять первое место в группе и отправил команду на встречу против России, которая пройдет 1 июля на московском стадионе "Лужники".