У подозреваемой в шпионаже Карины Цуркан появился адвокат. Чем он известен?

Правообладатель иллюстрации RUSLAN SHAMUKOV/TASS

К обвиняемой в шпионаже топ-менеджеру "Интер РАО" Карине Цуркан допустили адвоката. Разрешения на свидание добился адвокат Дмитрий Цуприк, ранее сотрудничавший с правозащитной организацией "Русь сидящая" и участвовавший в защите Кирилла Серебренникова и Евгении Чудновец.

Адвокат из волгоградской коллегии адвокатов Дмитрий Цуприк получил разрешение от следователя на свидание с Кариной Цуркан, рассказали два знакомых с ходом следствия источника Би-би-си. Сам Цуприк в беседе с Би-би-си не опроверг разрешение на участие в процессе, но от дальнейших комментариев отказался.

Дело Цуркан стало одним из самых громких уголовных дел этого года. Член правления "Интер РАО" Карина Цуркан находится под арестом по обвинению в шпионаже уже больше недели. Ей грозит до 20 лет заключения, дело рассматривают в закрытом режиме.

По утверждению источников "Коммерсанта", ее подозревают в сотрудничестве с румынскими бизнесменами, якобы связанными со спецслужбами Румынии. По сведениям РБК, ФСБ подозревает ее в передаче Румынии сведений о переговорах по организации поставок электроэнергии в Крым и самопровозглашенные республики Донбасса.

До начала этой недели адвоката к Карине Цуркан не допускали, рассказали Би-би-си два знакомых с ходом следствия источника.

Дмитрий Цуприк, добившийся разрешения на свидание с Цуркан, входит в волгоградскую коллегию адвокатов. О его делах рассказывала правозащитная организация "Русь сидящая", называвшая его своим адвокатом.

По информации на сайте организации, он участвовал в защите архангельского юриста Андрея Крекова, осужденного за применение насилия к полицейскому. Также он присутствовал при обыске у режиссера Кирилла Серебренникова.

Координатор "Руси сидящей" Алексей Федяров сказал Би-би-си, что Цуприк сотрудничал с "Русью сидящей" по нескольким делам, но от дальнейших комментариев отказался.

Цуприк был адвокатом в деле Евгении Чудновец, обвиняемой в распространении детской порнографии. Об этом, в частности, рассказывала основатель "Руси сидящей" Ольга Романова.

Чудновец сделала репост видеоролика, присланного ей знакомым, на котором, по ее мнению, были запечатлены сцены сексуального насилия над ребенком. Она утверждала, что репостила ролик с осуждением, чтобы обратить на него внимание. Обвинение настаивало, что она таким образом занималась распространением детской порнографии.

Вопрос о судьбе Чудновец был задан Путину на ежегодной пресс-коференции в декабре 2016 года. Президент пообещал изучить обстоятельства уголовного дела. Ее признали виновной, но затем областной суд отменил приговор и прекратил дело.

В понедельник Цуркан в СИЗО навестили правозащитники. Член ОНК и журналист "Московского комсомольца" Ева Меркачева привела слова Цуркан о деле. "Это испытание, я справлюсь", - заявила топ-менеджер. Свою вину она не признает.

"Я понимаю, что стала частью чьей-то игры, что механизм против меня запущен. Однако человека можно посадить, но не сломать", - привела ее слова Меркачева. "Она в шоке, но демонстрирует, что сильная и упорная", сказала Би-би-си Меркачева.

"У нас нет этой информации, это материал закрытый", - прокомментировали в пресс-службе Мосгорсуда информацию о защите Цуркан. Жалоба на арест Цуркан будет рассмотрена в Мосгорсуде где 28 июня.

Кто такая Карина Цуркан?

Судя по официальной биографии на сайте "Интер РАО", Карине Цуркан 44 года. Она родилась в 1974 году. В 1999 году окончила Международный независимый университет Молдавии по специальности "Экономическое право". В 2004-м получила степень магистра делового администрирования в Испанском консорциуме университетов IUP.

Правообладатель иллюстрации INTER RAO

В компаниях группы "Интер РАО" Цуркан работает с 2005 года, следует из годового отчета компании за 2015 год.В 2010 году она возглавила дивизион "Молдова, Украина, Румыния", затем - дивизион "Европа". С 2012 года стала членом правления.

У нее есть благодарность российского министерства энергетики и почетная грамота от этого же министерства. По данным "Интер РАО", Цуркан является акционером компании, размер ее пакета - 0,0354%.

Что такое "Интер РАО"?

Компания "Интер РАО" была создана в 1997 году как дочка РАО "ЕЭС России", отвечающая за экспорт и импорт электроэнергии. Сейчас крупнейший акционер компании "Интер РАО ЕЭС" - государственный "Роснефтегаз" (27,63%).

Председатель правления "Интер РАО" - Борис Ковальчук, сын Юрия Ковальчука - бизнесмена из ближнего круга президента России Владимира Путина.

Это единственный в России оператор экспорта-импорта российской энергии. География поставок, по собственным данным, включает Финляндию, Белоруссию, Литву, Украину, Грузию, Азербайджан, Южную Осетию, Казахстан, Китай и Монголию. Кроме того, компания управляет энергосбытовыми компаниями в 12 регионах России.