Чем занимаются россияне в Американской киноакадемии

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Американская киноакадемия вручила первый "Оскар" в мае 1929 года

Американская академия киноискусств, присуждающая премию "Оскар", предложила еще четырем российским кинематографистам войти в ее состав. Русская служба Би-би-си выяснила, как устроена работа одного из крупнейших в мире профессиональных киносообществ и как там работается россиянам.

Трое приглашенных в академию россиян - сценарист Олег Негин, оператор Михаил Кричман и монтажер Анна Масс - принимали участие в создании фильма Андрея Звягинцева "Левиафан", который был номинирован на "Оскар" в 2014 году.

Приглашение также получила композитор София Губайдулина, написавшая музыку к таким фильмам как "Вертикаль" (1967) и "Крейцерова соната" (1987).

Всего в список вошли 928 кинодеятелей. Если все приглашения будут приняты, то в составе академии значительно возрастет число женщин и представителей этнических меньшинств.

Большинство членов академии - граждане США, однако туда входит немало представителей самых разных стран, в том числе и России. В 2016 году в академию был приглашен и продюсер "Левиафана" Александр Роднянский.

Американская академия кинематографических искусств и наук - главные цифры и факты

Основана в 1927 году по инициативе основателя кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer Луиса Майера

Членами академии являются более 8 тысяч работников киноиндустрии

В академии действует 17 профессиональных подразделений (бранчей)

Стать членом академии можно только по приглашению Совета управляющих

Членство в академии является пожизненным

За всю историю из академии были исключены лишь четыре ее члена: актер Кармине Кариди, продюсер Харви Вайнштейн, комик Билл Косби и режиссер Роман Полански

Русская служба Би-би-си пообщалась с тремя российскими членами Американской киноакадемии, которые рассказали, что должен делать кинематографист, если его избрали в состав организации, и как проходит голосование по определению лауреатов "Оскара".

Александр Роднянский, продюсер

Пространство для работы в составе академии колоссальное, но здесь все зависит от желания конкретного человека.

Олег Негин, Михаил Кричман и Анна Масс стали членами определенных профессиональных подразделений академии. Внутри каждого подразделения (сценаристов, операторов, монтажеров и т.д.) есть своя жизнь. Они собираются, что-то обсуждают, принимают решения - все зависит от того, насколько каждому из них это интересно.

В академии есть и образовательные программы - мастер-классы, лекции, конкурсы в главных кинематографических вузах.

Но главная работа академиков - это просмотр всех заявленных на премию фильмов и голосование, которое тоже проходит главным образом в профессиональных подразделениях.

Сейчас в академии действует политика диверсификации, там стало больше молодых членов, больше женщин, больше международных членов. Это произошло после скандалов, когда академию обвиняли в том, что она слишком белая, слишком старая, слишком мужская.

Чтобы стать членом академии, недостаточно только получить "Оскар", для этого необходимо заручиться рекомендацией двух членов каждого профессионального бранча.

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Каждый член академии обязан уплачивать взнос в размере 350 долларов в год, и для некоторых это довольно ощутимая сумма.

Что это дает? Во-первых, право участвовать во всех голосованиях по всем номинациям: кинокомпании присылают вам ссылки или диски с новейшими фильмами. Также вам приходят приглашения на все важнейшие премьеры, но если вы живете удаленно, то всё это, к сожалению, проходит мимо вас.

Все преимущества членства в Американской киноакадемии можно почувствовать, если жить там - в Голливуде, или в Сан-Франциско, или в Лондоне на худой конец. Тогда эти 350 долларов, наверное, окупаются. А удаленным киноакадемикам это дает только право голосовать. Так что это скорее важно для статуса, потому что просто так в академию попасть невозможно.

Голосование является добровольным, и в руководстве академии советуют голосовать только в тех номинациях, где вы посмотрели все фильмы, иначе это некорректно. Можно получить статус члена академии и не платить взносы, но тогда у вас точно не будет права голосовать, вы будете как бы "замороженным" членом академии.

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Членство в академии не дает никаких льгот, но дает ощущение, что ты попал в круг профессионалов достаточно высокого класса, и это косвенное признание твоих заслуг.

Я состою в комиссии сценаристов и ежегодно голосую по пяти-шести номинациям, в первую очередь это категории "лучший фильм", "лучший режиссер" и "лучший сценарий". Голосование проходит в два этапа - сначала нам присылают лонг-лист, где мы голосуем по всем номинациям, а когда приходит шорт-лист, то мы голосуем по нескольким номинациям, которые имеют прямое отношение к нашей профессии.

У нас есть возможность ходить на оскаровскую церемонию и право покупать билеты на нее, но они стоят очень дорого, поскольку и сама церемония стоит очень больших денег.

В течение года для академиков проходят показы фильмов, в основном американских, но есть и зарубежные премьеры. Естественно, месяца за два до самой церемонии начинаются просмотры всего того, что выдвинуто - все это можно смотреть бесплатно. Показы проходят в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Лондоне, но эти же фильмы можно посмотреть и в электронном виде.