Генерал из секретного подразделения. Что известно о новом полпреде на Кавказе

Правообладатель иллюстрации Alexei Nikolsky/TASS Image caption Полпредом на Северном Кавказе Путин назначил героя Сирийской войны

Президент России Владимир Путин обновил корпус своих полномочных представителей в федеральных округах. Среди них появился еще один военный - заместитель командира сил специальных операций генерал-лейтенант Александр Матовников стал полпредом на Северном Кавказе. А одного из самых знаменитых полпредов Игоря Холманских от должности освободили.

Путин сменил трех полпредов - в Уральском, Северо-Кавказском и Центральном округах.

Переназначил он своих представителей в Северо-Западном, Сибирском и Южном округах. Александр Беглов, Сергей Меняйло и Владимир Устинов, соответственно, должности сохранили. В Дальневосточном округе полпредом переназначили Юрия Трутнева, который по совместительству - вице-премьер правительства.

Опубликованные на сайте Кремля указы касаются шести полпредств из восьми. На момент публикации новости на сайте Кремля отсутствовала информация о переназначении или увольнении полпреда в Приволжском округе Михаила Бабича.

Вернулся после Сирии на Кавказ

Полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе Олега Белавенцева сменил другой силовик - генерал Матовников. Биографии уходящего представителя президента и его сменщика похожи.

Белавенцев, по неофициальным данным, служил в разведке, а в апреле 1985 года его выслали из Великобритании за шпионаж - он три года проработал там третьим секретарем по науке и технологиям посольства СССР.

Затем он работал первым замдиректора Росвооружения. "Независимая газета" называла его другом тогдашнего министра обороны Павла Грачева. Работал в МЧС, в 2012 году ненадолго переехал вместе с Сергеем Шойгу в правительство Московской области, а затем стал гендиректором подведомственного минобороны ОАО "Славянка", когда сам Шойгу возглавил военное ведомство. Полпредом Белавенцев проработал меньше двух лет - с июля 2016 года.

По данным журнала "Спецназ России", Матовников карьеру военного начинал со службы в антитеррористическом подразделении "А" КГБ СССР в 1980-х годах. Сейчас это управление "А" центра специального назначения ФСБ - или спецподразделение "Альфа". Дослужился до должности первого заместителя начальника управления "А".

На Северном Кавказе в 90-е генерал участвовал в нескольких спецоперациях - руководил штурмом больницы в Буденновске в июне 1995 года. Как пишет Интерфакс, также участвовал в операциях в театральном центре на Дубровке в Москве и при захвате заложников в школе №1 в Беслане. Прошел обе чеченские кампании.

Из "Альфы" Матовников перешел в министерство обороны, став заместителем командира Сил специальных операций (ССО). Это секретное подразделение минобороны.

Генерал принимал участие в военной операции в Сирии, и в 2017 году впервые появился перед камерами на награждении в Кремле - из рук президента он получил звезду Героя России.

Полпред, "отстоявший с мужиками стабильность", ушел

В декабре 2011 года во время "прямой линии" Владимира Путина, который тогда был премьером, выступил начальник цеха "Уралвагонзавода" Игорь Холманских. Он говорил, что "с мужиками" готов "выйти и отстоять свою стабильность, но, разумеется, в рамках закона", если полиция не может справиться с митингующими - в Москве и других городах прошли многотысячные протесты против фальсификации выборов.

18 мая 2012 года Путин, вновь став президентом, назначил Холманских своим полпредом в Уральском федеральном округе. Спустя шесть лет президент отправил полпреда-рабочего в отставку.

Теперь его сменил Николай Цуканов, до последнего времени работавший помощником президента по вопросам местного самоуправления. Цуканов уже был полпредом, но в другом округе - Северо-Западном с июля 2016-го по декабрь 2017 года. До этого он почти шесть лет возглавлял Калининградскую область.

Бывшего министра сельского хозяйства Алексей Гордеева, который в последние годы работал полпредом в Центральном федеральном округе, в мае вновь позвали в правительство - он стал вице-премьером.

Освободившуюся должность полпреда занял другой бывший министр - Игорь Щеголев, возглавлявший минкомсвязь с 2008-й по 2012 годы. До недавнего времени Щеголев, как и его коллега Цуканов, работал помощником президента. Он курировал управление по применению информационных технологий и развитию электронной демократии.

О чем говорят назначения

Эксперты считают, что Путин назначает людей, чей работой на прежних постах Кремль был доволен.

"Общая логика - "хорошие люди" должны быть пристроены, - говорит политолог Аббас Галлямов. - Назначения эти делаются без всяких видимых причин. Вот почему Цуканова из одного полпредства перебросили в другое? Потому что его место в Северо-Западном округе понадобилось кому-то другому. Но Цуканов человек хороший, и ему подыскали новое".

По словам Галлямова, в этой логике предполагается, что "хороший человек" справится на любой должности, и "если тебе президент доверяет, будь спокоен, он тебя куда-нибудь назначит".

Что касается Холманских, то "его назначили спонтанно, в ответ на кризис Болотной, а при новом президенте четвертого срока для Холманских нет места", считает эксперт.

"За редким исключением у полпредов вполне понятный функционал: контролировать выполнения указов президента, кадровые назначения, контроль за силовым блоком, разрешение конфликтов в регионах", - перечисляет политолог Андрей Колядин, работавший в Кремле.

По его словам, чаще всего это работа скрытная: "Всего о нескольких полпредах мы часто слышим в публичном пространстве - про Трутнева, например, но он еще и вице-премьер". Колядин считает, что в этом смысле назначение генерала Матовникова выглядит логичным.