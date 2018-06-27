Почему у Собянина не будет конкурента от оппозиции: объясняем в 100 и в 500 словах

Правообладатель иллюстрации DMITRY GUDKOV/FACEBOOK Image caption Митрохин, Яшин и Гудков собираются баллотироваться в мэры Москвы каждый по отдельности

Пока мэр Москвы Сергей Собянин вовсю ведет свою предвыборную кампанию, реального оппонента от либеральных сил у него так и не появилось. О едином кандидате договориться не удалось. По одиночке претенденты либо отказываются от участия в гонке, как Илья Яшин, либо судятся со своей же партией, как Сергей Митрохин.

Русская служба Би-би-си попыталась разобраться, что вообще происходит.

У одного из претендентов на пост градоначальника, "яблочника" Сергея Митрохина, возникли проблемы внтури его же партии - он будет судиться с руководством. До этого провалилась идея всеобщих праймериз оппозиции на базе "Яблока", а внутрипартийное голосование кончилось тем, что их победитель отказался баллотироваться.

Митрохин уже участвовал в выборах мэра Москвы в 2013 году и занял четвертое место, набрав 3,5% голосов. Договориться о едином оопозицонном кандидате не удалось и тогда - "Яблоко" конкурировало с Алексеем Навальным, которого выдвинул "Парнас". Навальный тогда стал вторым, получив 27,2%.

Повторить даже такой результат оппозиции, видимо, не удастся. Навальный не имеет права выдвигаться как осужденный по тяжкой статье. Глава совета депутатов Красносельского округа Илья Яшин уже снялся, а у Дмитрия Гудкова, вступившего в политический союз с Ксений Собчак, немного шансов дойти до самих выборов из-за "муниципального фильтра".

Русская служба Би-би-си коротко (в 100 словах) и чуть подробнее (в 500 словах) рассказывает, что происходит между оппозиционерами во время мэрской кампании этого года.

Оппозиционеры, в том числе глава Красносельского района Илья Яшин, Дмитрий Гудков и партия "Яблоко", несколько месяцев ссорились, пытаясь договориться о едином кандидате на мэрских выборах. Переговоры провалились, выдвигаться решили все. Яшин не придумал, как преодолеть муниципальный фильтр, и снялся. Гудков собирает подписи депутатов - его выдвинула "Гражданская инициатива" (переименовалась в "Партию перемен").

"Яблоко" провело собственные праймериз, выигравший их муниципальный депутат Яков Якубович снялся в пользу Митрохина. Партия отказалась выдвигать Митрохина, но его поддержали московские сторонники. Федеральное бюро отказалось его выдвигать, а московское отделение согласилось. Митрохин подал документы в избирком. Руководство "Яблока" решение отделения отменило. Митрохин подал на федеральное бюро в суд.

Оппозиционные политики дольше года пытались договориться о стратегии на мэрских выборах в столице.

Как Гудков не стал единым

Первым о желании участвовать в выборах заявил Гудков. Предполагалось, что он выдвинется от "Яблока". Перед выборами муниципальных депутатов в 2017 году он запустил так называемый "политический убер". "Яблоко" и Гудков при поддержке Максима Каца создали блок "Объединенные демократы". Оппозиционеры рассчитывали получить поддержку своих победивших кандидатов при прохождении муниципального фильтра.

В январе Кац и Гудков поссорились. Последний вступил в альянс с Ксенией Собчак, кандидатом в президенты от "Гражданской инициативы". Он решил выдвигаться от этой партии. В апреле о желании участвовать в выборах заявил глава Красносельского района Илья Яшин. Гудков увидел в этом решении "личные интересы" Алексея Навального.

Гудков и Яшин попытались устроить праймериз, но не смогли договориться об условиях. Предполагалось, что оба смогут участвовать в голосовании на базе "Яблока". Но на партийные праймериз их не допустили из-за правил "яблочников": Гудков уже стал членом другой партии, а Яшина в прошлом исключили из "Яблока".

Как "яблочники" перессорились друг с другом

Но и внутрипартийное голосование "Яблока" закончилось скандалом. Праймериз проходили в два тура, в итоге в финал вышел глава Тверского района Яков Якубович, которого поддерживал Кац, сотрудничающий с "Яблоком", и Митрохин. Победу одержал Якубович, но уже на следующий день неожиданно снялся в пользу Митрохина, который критиковал и саму процедуру праймериз, и руководство партии.

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Решение по кандидату должна была принять партийная конференция под руководством федерального бюро. Руководство "Яблока" отказалось выдвигать Митрохина из-за его критики и предлагало голосовать за муниципального депутата района "Гагаринский" Елену Русакову, которая заняла четвертое место на праймериз.

После более чем десяти часов обсуждения - яблочники разошлись по домам в 4 утра - конференция проголосовала за выдвижение Митрохина. Это нарушение устава партии - конференция может проголосовать только за тех, кто выдвинут федеральным исполкомом. Федеральное бюро во главе с Эмилией Слабуновой поддержать решение конференции отказалось.

На повторной конференции делегаты опять проголосовали за Митрохина, после чего он подал документы в Мосгоризбирком. Руководство "Яблока" отменило решение конференции, обвинив главу московского отделения в манипуляции. Теперь Митрохин собирается подать на руководство федерального бюро в суд. Кто пойдет от партии на выборы, до сих пор не ясно.

Как оппозиция уперлась в "муниципальный фильтр"

Но и без споров о едином кандидате у оппозиционеров возникла проблема - муниципальный фильтр. Пройти его возможно только при поддержке части депутатов от "Единой России".

Правообладатель иллюстрации Alexader Sherbak/TASS Image caption Собянин мог оказаться единтсвенным кандидатом на выборах - только ему не нужна помощь в преодолении муниципального фильтра

Гудков и Яшин настаивали, что собрать подписи сможет только единый оппозиционный кандидат, которому не решится отказать мэрия. Когда переговоры провалились, оппозиционеры решили, что выдвинутся оба. Гудков в это время стал лидером "Партии перемен", в которую переименовали "Гражданскую инициативу" Андрея Нечаева.

Кампанию развернул и Яшин, которого активно поддерживал Навальный. Но в конце июня Яшин объявил о снятии своей кандидатуры. Он объяснил, что не смог договориться о предоставлении подписей с муниципальными депутатами от "Единой России". При этом Яшин призвал поддержать того оппозиционного кандидата, которому все-таки удастся пройти фильтр.

На этом фоне о выдвижении в мэры объявил глава "СПИД Центра" Антон Красовский. Он собрал больше десятка подписей муниципалов, но ему также предстоит заручиться 40 тысяч подписей москвичей, поскольку он самовыдвиженец. Красовского оппозиционеры считают спойлером, согласованным с мэрией, но он это отрицает.