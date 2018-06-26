Uber остается в Лондоне. Компания пошла на уступки городу

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Сервис пассажирских перевозок Uber получил 15-месячную лицензию от властей Лондона на работу в столице Великобритании. Чтобы вернуть лицензию, Uber пришлось пойти на уступки властям города и признать свою неправоту в прошлом.

Uber в Лондоне находится в подвешенном состоянии с сентября прошлого года после того, как корпорация Transport for London отказалась продлить лицензию на пассажирские перевозки. В TfL сочли, что Uber недостаточно защищает интересы своих клиентов и не выполняет все условия, необходимые для работы такси-сервисов.

Суд в Лондоне 26 июня после двухдневного заседания принял решение выдать компании Uber временную лицензию на оказание услуг такси в столице Великобритании. Ездить на Uber можно было и раньше - на период рассмотрения дела такси-сервис получил право на работу.

Чтобы получить лицензию, Uber пришлось признать, что компания действительно недобросоветсно работала в прошлом. Также Uber обязуется внести изменения в приложение для водителей, которое запретит им работать больше десяти часов подряд: теперь им требуется сделать шестичасовой перерыв.

Также новые правила работы Uber в Лондоне предписывают более ясно указывать, что водители, сотрудничающие с компанией, имеют лицензию таксистов.

Помимо этого, Uber обязуется сообщать о всех инцидентах с участием водителей или пассажиров сразу в полицию. В ходе судебного заседания представители TfL отмечали, что Uber с неохотой сообщал в полицию о происшествиях, а отношения с компанией называли "сложным периодом".

Мэр Лондона Садик Хан заявил: "Я уверен, что все должны играть по одинаковым правилам вне зависимости от того, насколько они большие и могущественные. После долгих лет неудовлетворительной работы в Лондоне Uber признал, что решение TfL отказать в продлении лицензии было абсолютно правильным".

Uber ежегодно перевозит в Лондоне около 3,5 миллиона пассажиров. На компанию работают около 45 тысяч водителей в британской столице.