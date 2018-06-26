Верховный суд США признал за Трампом право запрещать въезд в страну

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption У здания Верховного суда собрались протестующие

Верховный суд США оставил в силе решение администрации США о запрете на въезд в страну граждан некоторых преимущественно мусульманских стран.

Ранее низшие судебные инстанции признали запрет неконституционным и блокировали его, однако Верховный суд отменил их решения, встав на сторону президента Дональда Трампа.

Суд счел, что президент имеет право принимать решение относительно запрета на въезд в страну граждан из тех или иных стран, заботясь о национальной безопасности.

Верховный судья Джон Робертс написал в постановлении, что запрет на въезд безусловно входит в компетенцию власти президента. Также он отверг доводы в том, что запрет дискриминирует мусульман.

За это решение проголосовали пятеро из девяти судей.

Под запрет на въезд в США подпадает большинство граждан Ирана, Ливии, Сирии, Сомали и Йемена. Изначально в указе говорилось и о жителях Чада, но для них запрет был снят в апреле 2018 года.

Вскоре после того, как стало известно о решении Верховного суда, Трамп поделился этим в своем "Твиттере". "Верховный суд оставил в силе запрет на въезд. Здорово!", - написал он.

Судьи Верховного суда Руфь Бадер Гинсбург и Соня Сотомайор были в числе тех, кто проголосовал за блокировку закона. Они считают, что суд не поддержал свободу вероисповедания, которая гарантируется Первой поправкой конституции страны.

"Он оставил в неприкосновенности политический курс, который поначалу открыто и недвусмысленно преподносили как полный и абсолютный запрет на въезд мусульман в США. Теперь же этот курс прячется за вывеской с заботой о национальной безопасности", - заявила судья Сотомайор.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Акция протеста против решения Верховного суда

Запрет на въезд действовал с декабря прошлого года, когда Верховный суд посчитал, что он может вступить в действие после согласования всех необходимых правовых вопросов.

Запрет на въезд в США распространяется на большинство иммигрантов, беженцев и людей с американскими визами из пяти преимущественно мусульманских стран, в числе которых - Иран, Ливия, Сирия, Сомали и Йемен, а также Северная Корея и Венесуэла.

Запрет позволяет делать исключения в некоторых случаях, однако, по словам юристов, люди, не имеющие средств на адвокатские услуги, вряд ли смогут мигрировать в США.

В заявлении судьи Стивена Брейера говорится, что, по данным госдепартамента, за первые месяцы после введения запрета из 6555 заявлений на получение исключения на въезд были одобрены лишь два.

Анализ: победа Трампа

Энтони Зуркер, корреспондент Би-би-си

Несмотря на всю неоднозначность трамповского запрета на въезд, у здания Верховного суда во вторник было больше протестующих в поддержку права на аборт, чем протестующих против запрета на въезд.

Возможно, причина в том, что аборты последние десятки лет были в центре ожесточенных судебных разбирательств, тогда как запрет Трампа вступил в силу и оказался в заголовках новостей лишь несколько месяцев назад.

Последнее время внимание было приковано к мигрантам, пересекающим южную границу США, а не к приезжим и потенциальным мигрантам из Ливии, Ирана, Йемена и Сирии.

И все же это большая победа для Трампа и для президентской власти в том, что касается принятия миграционной политики в целом. Хотя это и победа с минимальным перевесом.

Пять принимавших решение судей заявили, что отнеслись к указу президента по его сути, отделив его от напыщенных антимусульманских высказываний, сделанных во время предвыборной кампании и в "Твиттере".

Запрет на въезд был введен на авось в начале правления Трампа, и с того момента ему противостояла юридическая система США. В итоге президент получил то, что хотел, или, по крайней мере, все необходимое для своего успеха.

В заявлении Белого дома говорится, что решение суда стало огромной победой для всех американских людей и конституции.

"В эпоху глобального терроризма и экстремистских движений, которые ставят своей целью причинять вред мирным жителям. Мы обязаны вести правильный отбор тех, кто приезжает в нашу страну".

Адвокат по вопросам миграции Сайрус Мехта сказал, что мнение большинства пошло на поводу у ненависти и ханжества Трампа. Он отметил, что конгресс может отменить решение, чтобы у будущего президента не было карт-бланша на то, чтобы запретить въезд целой стране - от детей до стариков - из-за ненависти, страха или ханжества.

Причина появления запрета

Президент США настаивал на том, что этот запрет необходим для обеспечения национальной безопасности и привел в качестве примеров теракты в Париже, Лондоне и Брюсселе.

Однако его критики называют этот запрет исламофобским и указывают, что он в любом случае не способен предупредить подобные преступления в США, если они совершаются людьми, уже живущими в стране, или имеющими американское гражданство.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Трамп настаивал на том, что этот запрет необходим для обеспечения национальной безопасности

Первоначальный указ о запрете на въезд, выпущенный 27 января 2016 года, вызвал массовые протесты в американских аэропортах.

Он включал запрет на въезд также для граждан Ирака и предусматривал полный запрет на въезд в страну для сирийских беженцев. Впоследствии указ был заблокирован в судах.