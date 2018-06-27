В Судане отменили смертный приговор девушке, убившей мужа-насильника

Правообладатель иллюстрации Amnesty International Image caption Нуру Хусейн приговорили к пяти годам тюрьмы

Апелляционный суд в Судане отменил смертный приговор 19-летней Нуре Хусейн, признанной виновной в убийстве своего мужа.

Девушка утверждала, что действовала в целях самообороны, когда ее супруг вместе с родственниками изнасиловал ее.

Суд принял решение заменить казнь на пятилетнее тюремное заключение, рассказал адвокат Хусейн Абделаха Мохамад.

Мать девушки сказала Би-би-си, что счастлива, что ее дочь останется в живых.

10 мая суд шариата приговорил Хусейн к смертной казни через повешение, признав виновной в убийстве мужа Абдулрахмана Мохамеда Хаммада.

Нуру Хусейн выдали замуж насильно, когда ей было 16 лет. Муж Хусейн также приходился ей двоюродным братом и был значительно старше ее.

В суде девушка рассказала, что подвергалась насилию со стороны мужа. По ее словам, муж надругался над ней, пока ее удерживали его двоюродные братья. Когда он попытался повторить это на следующий день, Хусейн ударила его ножом.

Девушка выбежала из дома, вернулась к родителям и рассказала им о том, что произошло. Семья Хусейн боялась мести. Они направились в полицейский участок, чтобы обеспечить себе защиту, но там девушку арестовали.

В беседе с Би-би-си мать девушки сказала, что Хусейн "возненавидела себя" после первого изнасилования и носила нож, чтобы "покончить с собой, если он до нее еще раз дотронется".

Организация Amnesty International запустила онлайн-кампанию #JusticeforNoura (#СправедливостьдляНуры), которую поддержали западные знаменитости.

В кампании участвовали британская актриса Эмма Уотсон и супермодель Наоми Кэмпбелл. В интернете появились петиции с просьбой к суданскому правительству помиловать Нуру Хусейн.

Amnesty International приветствует отмену смертного приговора Хусейн, однако считает пятилетний срок "непропорциональным наказанием".

В организации призвали власти Судана изменить законы, касающиеся брака и изнасилования в браке с тем, чтобы "за него наказывали не жертв".

Пропустить Twitter пост , автор: @amnesty 📢Breaking📢 Sudan has repealed the death penalty for 19-year-old Noura Hussein, who was sentenced for killing her husband, after he tried to rape her. Thank you to over 400,000 of you who demanded #JusticeForNoura & helped make this happen! pic.twitter.com/euzWQ4LuUX — AmnestyInternational (@amnesty) 26 июня 2018 г.

Согласно докладу ЮНИСЕФ, опубликованному в 2017 году, около трети девочек в Судане выдают замуж до достижения ими 18-летнего возраста.