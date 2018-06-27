Марадоне стало плохо во время матча Аргентина-Нигерия

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Диего Марадона очень эмоционально переживал происходящее на поле

Чемпиону мира по футболу 1986 года Диего Марадоне стало плохо во время матча группового этапа чемпионата мира между сборными Аргентины и Нигерии.

Матч завершился победой аргентинской сборной, которая обыграла нигерийцев со счетом 2:1 и вышла в 1/8 финала турнира, где сыграет со сборной Франции.

Судя по видеозаписям, выложенным в "Твиттере", 57-летний аргентинец смог покинуть VIP-трибуну стадиона в Санкт-Петербурге только при помощи товарищей.

Изначально в СМИ появлялась информация о том, что Марадоне потребовалась госпитализация, однако она не подтвердилась.

В подтрибунном помещении Марадона был обследован бригадой скорой помощи и самостоятельно покинул стадион.

Позднее в "Твиттере" колумбийской журналистки Патрисии Вильегас появились фотографии из аэропорта, куда Марадона приехал, чтобы отправиться в Москву.

В среду, как ожидается, Марадона посетит матч между сборными Бразилии и Сербии.

Во время телевизионной трансляции матча Аргентина-Нигерия камеры неоднократно показывали бурные эмоции Марадоны и реакцию на происходящее на поле.

Правообладатель иллюстрации AFP

После второго гола аргентинцев легендарный футболист даже позволил себе жесты оскорбительного характера, которые также попали в телетрансляцию.