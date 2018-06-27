Марадоне стало плохо во время матча Аргентина-Нигерия
Чемпиону мира по футболу 1986 года Диего Марадоне стало плохо во время матча группового этапа чемпионата мира между сборными Аргентины и Нигерии.
Матч завершился победой аргентинской сборной, которая обыграла нигерийцев со счетом 2:1 и вышла в 1/8 финала турнира, где сыграет со сборной Франции.
- Аргентина вышла в плей-офф, забив на последних минутах
- Поможет ли футбольный праздник вызвать в России беби-бум?
- "Красная фурия": что нужно знать о следующем сопернике России на ЧМ-2018
Судя по видеозаписям, выложенным в "Твиттере", 57-летний аргентинец смог покинуть VIP-трибуну стадиона в Санкт-Петербурге только при помощи товарищей.
Изначально в СМИ появлялась информация о том, что Марадоне потребовалась госпитализация, однако она не подтвердилась.
В подтрибунном помещении Марадона был обследован бригадой скорой помощи и самостоятельно покинул стадион.
Позднее в "Твиттере" колумбийской журналистки Патрисии Вильегас появились фотографии из аэропорта, куда Марадона приехал, чтобы отправиться в Москву.
В среду, как ожидается, Марадона посетит матч между сборными Бразилии и Сербии.
Во время телевизионной трансляции матча Аргентина-Нигерия камеры неоднократно показывали бурные эмоции Марадоны и реакцию на происходящее на поле.
После второго гола аргентинцев легендарный футболист даже позволил себе жесты оскорбительного характера, которые также попали в телетрансляцию.