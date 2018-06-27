17 штатов США подали в суд на Белый дом за разделение семей мигрантов

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Семнадцать американских штатов подали в суд на администрацию президента Трампа за "бесчеловечное и незаконное" разделение семей мигрантов. Суд в Калифорнии уже постановил, что разделенные семьи неоходимо воссоединить в течение 30 дней.

Инициаторами исков стали генеральные прокуроры штатов Вашингтон, Нью-Йорк и Калифорния. Генпрокуроры штатов, возбудивших иски против этого решения, оспаривают юридическую законность введенных нынешней администрацией запретов на въезд в страну беженцев на границе с Мексикой.

Ранее генпрокурор Джефф Сешнс поручил привлекать к ответственности всех достигших совершеннолетия иностранцев, которые пытаются попасть в США нелегально.

Мигрантам предъявляют обвинения по соответствующей статье даже при отсутствии других нарушений. Их детей, ни в чем не обвиняемых, переводят в изоляторы. 20 июня президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий разделение семей нелегальных мигрантов.

Политика разделения семей на границах начала действовать в апреле 2018 года. За это время в центрах для содержания малолетних на границе США и Мексики оказались более двух тысяч детей.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Демонстрация в Лос-Анжелесе против решения администрации Трампа о нулевой терпимости в отношении иммигрантов

Вернуть детей родителям

Судья в Калифорнийском городе Сан-Диего Дана Сабро постановил, что все разделенные на границе с детьми семьи нелегальных иммигрантов должны быть воссоединены в течение 30 дней. В соответствии с его решение дети до пяти лет должны быть возвращены родителям в течение 14 дней.

Он выпустил временный судебный запрет на разделение семей в ответ на иск, поданный правозащитниками из Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU).

В поданном иске правозащитники указывают на целый ряд случаев, когда родители не могли ни выяснить, где находятся их дети, ни связаться с ними.

Во вторник штаты Массачусетс, Делавер, Айова, Иллинойс, Мэриленд, Миннесота, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Нью-Мексико, Орегон, Пенсильвания, Род-Айленд, Вермонт, Вирджиния, Вашингтон, Калифорния и округ Колумбия подали отдельный иск против администрации Трампа.

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Это первый подобный иск, выдвинутый администрациями штатов против разделения семей мигрантов. В нем указывается, что президентский указ лишает мигрантов права в обычном порядке пройти процедуру подачи заявления на получение статуса беженца.

В иске также говорится, что подобная практика разделения семей - это прямое оскорбление интересов штатов, чья политика направлена на заботу о детях. Штаты теперь требуют от судов объявить, что подобная практика разделения противоречит конституции США, и потребовать ее немедленного прекращения.

"Такое впечатление, что каждый день президентская администрация выпускает новое, противоречащее прежнему, распоряжение и начинает имруководствоваться, - заявил генеральный прокурор Нью-Джерси Гурбир Греваль. - Но мы не должны забывать, что от этого зависят жизни реальных людей".

В пресс-релизе, выпущенном генпрокурором Нью-Йорка Барбарой Андервуд, говорится о том, что детям мигрантов, которые оказались на территории штата, потребовалась психиатрическая помощь в лечении депрессии, тревожных состояний и суицидального поведения.

"Отнимая детей у родителей и отсылая их за сотни километров, администрация Трампа уже причинила неимоверную травму этим детям и нарушила основные принципы, исповедуемые Нью-Йорком в том, что касается охраны здоровья, безопасности и благополучия детей", - заявила Андервуд.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Многие родители-мигранты не могут получить информацию о том, куда посланы их дети

26 июня во время телефонной пресс-конференции с представителями СМИ отдел по переселению беженцев департамента здравоохранения США подтвердил, что на попечение ведомства в настоящий момент поступили 2047 детей мигрантов.

Дети содержатся в разных частях страны в изоляционнных центрах, под которые были приспособлены складские помещения, а также в палаточных городках. Часть детей переданы на попечение приемных семей.

По данным этого отдела, по всей стране в его ведении находятся 11 800 детей. Большинство из них - перешедшие самостоятельно через границу несовершеннолетние мигранты.

Глава отдела Скотт Ллойд отказался ответить на вопрос, получает ли его ведомство по-прежнему детей, отнятых у их семей при пересечении американской границы.